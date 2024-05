Slabo, če gre lahko od dveh najboljših le eden na OI

V nadaljevanju preberite:

Pričakovan visok vodostaj reke Save je popolnoma premešal tekmovalni urnik evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Udarne discipline so na sporedu konec tedna. Posamična in ekipna tekma v kajaku za moške in ženske, od kvalifikacij, te bodo opravljene z eno vožnjo, do nato finalnega nastopa dvanajstih najboljših, bosta v soboto z začetkoma ob 10. in (ekipno) 16.05 uri, kanuisti in kanuistke se bodo merili v nedeljo, posamično od 10. ure, ekipno od 15.35. Pri kanuju bo evropsko prvenstvo na domačih savskih brzicah štelo tudi kot eno od tekmovanj, ki bo izvrglo slovenskega predstavnika za olimpijske igre v Parizu na progi v Vaires-sur-Marnu. Kandidata za udeležbo na športnem prazniku štiriletja, olimpijski prvak iz Tokia Benjamin Savšek in Luka Božič, sta postregla z zanimivima pogovoroma in svojima pogledoma na tacensko preteklost, lanske katastrofalne avgustovske poplave, in sedanjost z evropskim prvenstvom, pa tudi o pariškem kvalifikacijskem izzivu. Odgovori so zelo zanimivi.