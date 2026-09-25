Eva Alina Hočevar v finalu kajakašic

Kajakašice v slalomu na divjih vodah so na evropskem prvenstvu v italijanski Ivrei opravile s polfinalom. Med Slovenkami se je s sedmim mestom v finale prebila le Eva Alina Hočevar.

Izkušena Eva Terčelj je osvojila 14. mesto, finale najboljše dvanajsterice pa se ji je izmuznil za slabi dve sekundi. Manj od pričakovanj je pokazala Lea Novak, ki je tekmo končala na 28. mestu.

Razred zase je bila na domači progi Italijanka Lucia Pistoni, ki sta se ji najbolj približali Poljakinja Klaudia Zwolinska in Monica Doria iz Andore.

Pred finalom sledi še moški polfinale s Petrom Kauzerjem, Martinom Srabotnikom in Lanom Tomincem.

Popoldan se bodo za kolajne merili še kanuistke in kanuisti.