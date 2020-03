Slalomisti ostali brez majskega EP

Z britanske in evropske kajakaške zveze je prišla slaba, a v trenutnih okoliščinah tudi pričakovana novica. Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah, ki bi ga morali sredi maja prirediti v Londonu na olimpijski progi iz leta 2012, je odpovedano.



Na progi v Lee Valleyju bi se morali slalomisti potegovati za naslove evropskih prvakov, tekmovanje pa bi služilo tudi kot dodatne celinske kvalifikacije za preostala mesta, ki vodijo na letošnje olimpijske igre. Slovenski slalomisti so kvote za nastop na OI pridobili že z uvrstitvami na lanskem svetovnem prvenstvu, z odpovedjo evropskega prvenstva pa se bo zapletlo v internih kvalifikacijah za pot v Tokio, saj je bilo eno od treh selekcijskih tekmovanj. Strokovni svet Kajakaške zveze Slovenije zato čaka zahtevno delo, saj bo moral najti čim boljše rešitve, kdaj, kje in kako izpeljati predvideni program in tekmovanja.



Evropska zveza je še sporočila, da bo poskušala najti novega organizatorja EP, ki bi lahko tekmovanje pripravil v drugi polovici leta.