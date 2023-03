Slava vojvodine Kranjske s Kranjcem v Kranjski Gori

No, nordijsko SP v Planici smo dali skozi, zdaj lahko bolj zadihajo drugi zimski športi, tako ali tako se bo na veliko evropsko prizorišče vrnil tudi klubski nogomet. Zanimivo bo, sneg se topi, zelenice pa oživljajo. Če je pomlad že (skoraj) tu, je to čas tudi za kolesarske dirke. Na preizkušnji od Pariza do Nice bodo v ponedeljek, 6. marca, odpeljali drugo etapo, na dirki pa sodeluje tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. S prvo etapo, posamično vožnjo na čas, se bo začela tudi preizkušnja od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer bo tekmoval tudi Primož Roglič.

V torek bodo tri tekme osmine finala slovenskega pokala oziroma pokala Pivovarne Union, tista najbolj zanimiva je med Koprom in Domžalami (18), a vse nogometne oči bodo uprte v povratni tekmi osmine finala lige prvakov. Para sta, tekmi sta ob 21. uri, Chelsea – Borussia Dortmund (prva tekma 0:1) in Benfica – Brugge (2:0). Hokejisti SIJ Acroni Jesenic bodo začeli četrtfinalni niz končnice alpske lige, tekmec ob 18.55 je Vipiteno. Kolesarstvo v Franciji in Italiji se bo seveda nadaljevalo, tudi strelci na EP z zračnim orožjem bodo osredotočeni na svoje naloge.

Primož Roglič kaže, da želi na sam vrh. FOTO: instagram

Litovska ovira za CO

Sredin program nogometne lige prvakov, se pravi povratnih tekem osmine finala, ob 21. uri je Bayern – PSG (uvodna tekma 1:0) in Tottenham – Milan (0:1). Odigrane bodo še štiri tekme osmine finala slovenskega pokala, ligaško vodilna Olimpija denimo ob 18. uri gostuje v Lendavi pri Nafti. Košarkarji Cedevite Olimpije v 15. kolu evropskega pokala že morajo premagati litovski Lietkabelis (20). Ob 16.30 pa bo na Brdu žreb skupin letošnjega EP za košarkarice, ki ga skupaj gostita Slovenija in Izrael.

V četrtek se bodo z dvobojem Kety Emmi&Impol Bistrica – Bravo (14.30) sklenile tekme osmine finala nogometnega pokala Pivovarne Union, seveda je zelo bogat program prvih tekem osmine finala v evropski in konferenčni ligi. Slovenski rokometaši bodo ob 18. uri v Podgorici odigrali tekmo kvalifikacij za EP 2024 proti Črni gori. Biatlonci in biatlonke začenjajo na naslednji postaji svetovnega pokala v Östersundu na Švedskem.

Vrhunec v Sloveniji

Petek je dan za metek. Za strelce na EP v Talinu že, 26. kolo 1. SNL odpirata Gorica in Mura (17.30). V Oslu se bo nadaljeval svetovni pokal za smučarje skakalce in skakalke, to bo začetek norveške turneje, ob 17. uri so moške kvalifikacije, ob 20. uri ženske. V švedskem Åreju bo ženski veleslalom.

V akciji bo tudi Kristjan Čeh. FOTO: Jože Suhadolnik

Sobota bo domače nogometna s tekmama Maribor – CB24 Tabor (17.30) in Koper – Celje (20.15). V biatlonu bodo na Švedskem oddelali štafeti, v Kranjski Gori (9.30, 12.30) bo uvodni veleslalom za svetovni pokal alpskih smučarjev z Žanom Kranjcem na čelu. V Åreju bo ženski slalom. V skokih na Norveškem bosta posamični tekmi, moška ob 14.40, ženska ob 18. uri. Najboljši slovenski športnik lanskega leta, atlet Kristjan Čeh, bo v portugalski Leirii v disku konec tedna nastopil na evropskem pokalu v metih. V Velenju bosta finalni tekmi slovenskega pokala v odbojki, ženski dvoboj Calcit Volley – Nova KBM Branik (17) in moški ACH Volley – Calcit Volley (20).

Konec za Pogačarja, Rogliča

Dvoboja Olimpija - Domžale (15) in Kalcer Radomlje - Bravo (17.30) v nedeljo zapirata 26. kolo 1. SNL. S skupinskim štartom bodo dejavni biatlonci in biatlonke, tudi skakalci (14.15) in skakalke (16.30) na tekmah v Oslu. V Kranjski Gori bo nov veleslalom (9.30, 12.30), sklenili se bosta kolesarski dirki Pariz-Nica in od Tirenskega do Jadranskega morja. Olimpija v košarkarski ligi ABA gostuje (17.30) v Zadru, Slovenija v kvalifikacijah za rokometno EP ob 18.30 v Kopru gosti Črno goro.