Slavje v Gradcu, Tičar kmalu med risi

Pisane sezone v ICEHL je konec, prvič doslej v tem tekmovanju pa je šampionska lovorika pripadla hokejistom moštva Graz 99ers. Ti so v finalu prav gladko, s 4:0 v zmagah, ugnali Pustertal, na zadnji tekmi v Brunicu so se Štajerci veselili zmage s 6:2. Gol za izenačenje na 1:1 je za Pustertal zabil Rok Tičar, ki pa ga kmalu čaka reprezentančni izziv na majskem svetovnem prvenstvu. Sicer je bil eden vodilnih slovenskih hokejistov zadnjih 15 let med udarnimi aduti moštva, ki se je prvič doslej uvrstilo v veliki finale ICEHL, na poti do tega sklepnega dejanja pa je v zanimivem polfinalu izločilo Olimpijo. V Gradcu zdaj pripravljajo veliko slavje, vzneseni športni navdušenci pa verjamejo, da se bo metropola avstrijske Štajerske dvakrat veselila, saj v boju za naslov prvaka dobro kaže tudi nogometašem Sturma.

Rok Tičar se bo po kratkem oddihu od dolge sezone v ICEHL naslednji teden priključil pripravam za SP.

Naši risi pa so danes iz svojega blejskega brloga odpotovali na Poljsko. V petek in soboto bodo v Tychyju, obakrat ob 18.30, igrali dve pripravljalni tekmi z domačo reprezentanco, nato pa še v torek na tem prizorišču s Kazahstanom. Ob sredini vrnitvi domov bo naše moštvo nadaljevalo priprave na Bledu, takrat se mu pridružilo še nekaj igralcev iz tujih klubov, med njimi tako tudi omenjeni Tičar. Na Poljskem je zdaj 27 reprezentančnih kandidatov za nastop na SP.