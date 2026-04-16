David padel v zadnji sekundi, Gal izvlekel podaljšek

V uvodnih dvobojih 75. EP v Tbilisiju sta nastopila naša judoista Gal Blažič in David Štarkel.
David Štarkel (desno) je moral v uvodnem krogu priznati premoč Ukrajincu Artemu Lesjuku. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
David Štarkel (desno) je moral v uvodnem krogu priznati premoč Ukrajincu Artemu Lesjuku. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
Miha Šimnovec
16. 4. 2026 | 07:54
16. 4. 2026 | 09:18
A+A-

V Tbilisiju se je začelo 75. evropsko prvenstvo v judu, ki sta ga odprla Slovenca. V uvodnih dvobojih v kategoriji do 60 kilogramov sta namreč nastopila Gal Blažič in David Štarkel. Blažiču, ki bo prestal ognjeni krst na članskem EP, je žreb v prvem krogu namenil Italijana Andreo Carlina, Štarklu pa Ukrajinca Artema Lesjuka. Na žalost sta oba naša borca, sicer člana Impola, izgubila.

Že pred začetkom prvenstva prvi udarec za slovensko reprezentanco

Štarkel je po izenačenem dvoboju prav v zadnji sekundi padel za juko, Blažič pa je po pogumni predstavi izvlekel podaljšek, v katerem je imel dolgo pobudo, napredovanja pa ga je stal trenutek nepazljivosti po slabih štirih minutah dodatnega dela. Za oba se je tako prvenstvo že končalo. »Ni lepo izgubiti v zadnji sekundi dvoboja. Imel sem svoje priložnosti, ki pa jih nisem izkoristil. Proti koncu mi je preprosto odrezalo noge, žal mi je,« je bil vidno razočaran Štarkel.

Blažič je z dobrim odporom izkušenejšemu Italijanu, udeležencu predlanskih olimpijskih iger v Parizu in dobitniku številnih kolajn, presenetil marsikoga. »Šel sem na zmago, dal vse od sebe, na žalost pa se mi ni izšlo. A gremo naprej, moja glavna letošnja cilja sta mladinsko evropsko in svetovno prvenstvo,« je dejal komaj 19-letni Mariborčan, ponosen, da si je že kot mladinec zagotovil nastop na članskem EP.

Gal Blažič (levo) je marsikoga presenetil z dobrim odporom izkušenejšemu Italijanu. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
Gal Blažič (levo) je marsikoga presenetil z dobrim odporom izkušenejšemu Italijanu. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

Jutri na blazinah šest Slovencev, tudi Kaja Kajzer

Ob Kaji Kajzer, naši najizkušenejši reprezentantki, ki se bo v uvodnem krogu kategorije do 63 kilogramov spoprijela s Čehinjo Renato Zachovo, se bo jutri v tukajšnji športni palači dokazovalo še pet Slovencev. V kategoriji do 57 kilogramov se bo Jevgenija Gajić pomerila s Hrvatico Doro Bortas, Nika Tomc pa z Izraelko Inbal Shemesh, katere rojakinja Kerem Primo bo uvodna tekmica Leile Mazouzi (do 63 kg).

Med moškimi bosta jutri slovenske barve zastopala Martin Hojak in Urh Ogrizek (oba do 73 kg); prvi bo skušal za začetek premagati Nemca Jana Rueba, drugi pa Bolgara Marka Hristova.

judoGal BlažičDavid Štarkelevropsko prvenstvoTbilisi

