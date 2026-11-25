Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo uvodni turnir lige narodov začela na domačih tleh. Med 9. in 13. junijem bodo v tem prestižnem tekmovanju, v katerem se bo za zmago borilo 19 reprezentanc, potekali prvi turnirji v Braziliji, na Kitajskem in tudi v Sloveniji. Prvo tekmo bodo Slovenci odigrali s Turki.

V Slovenijo bodo poleg Turkov prispeli Ukrajinci, Finci, evropski prvaki Poljaki in aktualni svetovni prvaki Italijani. Drugi turnirji med 23. in 27. junijem bodo potekali v Franciji, Bolgariji in na Filipinih, kamor bo odpotovala tudi slovenska izbrana vrsta. Tam se bodo pomerili s Kitajsko, Rusijo, Združenimi državami Amerike in Iranom.

Spored lige narodov. FOTO: VNL/OZS

Nato bodo Slovenci med 14. in 18. julijem nastopili še v Braziliji, kjer jih čaka boj z Argentinci, Srbi, Brazilci in Belgijci. Obenem bodo obračuni potekali v ZDA in na Japonskem. Slovenci so letošnjo izvedbo tekmovanja končali z zgodovinskim bronastim odličjem, potem ko so v kitajskem Ningboju v tekmi za tretje mesto premagali Japonce in si tako priigrali prvo kolajno v tem tekmovanju.

Slovenske odbojkarice zgodovinski prvi nastop čaka med 2. in 6. junijem na Kitajskem, kjer bodo njihove nasprotnice Američanke, Japonke, Tajke in Kitajke. Tekme bodo sočasno potekale tudi v Kanadi in Braziliji. Med 16. in 20. junijem se bodo obojkarice merile v ZDA, na Kitajskem in Nizozemskem, kjer bodo gostovale tudi slovenske reprezentantke. Tam jih čakajo reprezentance Italije, Ukrajine, Nizozemske in Nemčije. Zadnji turnirji bodo na sporedu v Braziliji, Turčiji in na Japonskem med 7. in 11. julijem. Slovenke bodo odpotovale v Turčijo, kjer se bodo srečale z Rusinjami, Poljakinjami, Belgijkami in Čehinjami.

Slovenske odbojkarice zgodovinski prvi nastop čaka med 2. in 6. junijem na Kitajskem. FOTO: Aleš Oblak/OZS

Na zaključni turnir se bo uvrstilo najboljših osem ženskih in moških reprezentanc. A datum in prizorišče zaključnih bojev še nista znana.