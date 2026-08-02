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Drugo

Slovenci v lepi prednosti na Kitajskem

Naša moška odbojkarska reprezentanca v Ningboju igra tekmo za tretje mesto v ligi narodov.
Tine Urnaut je zabil zmagovito točko za uvodni niz Slovenije. FOTO: Volleyballworld
Galerija
Tine Urnaut je zabil zmagovito točko za uvodni niz Slovenije. FOTO: Volleyballworld
Miha Šimnovec
2. 8. 2026 | 10:34
2. 8. 2026 | 11:24
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Slovenski odbojkarji so odlično odprli tekmo za tretje mesto v ligi narodov v Ningboju. Po izenačenem začetku so bili v ključnih trenutkih bolj zbrani, v končnici pobegnili Japoncem in uvodni niz dobili s 25:21. Zadnjo točko je v kapetanskem slogu zabil naš kapetan Tine Urnaut.

V drugem nizu so izbranci selektorja Fabia Solija dolgo lovili tekmece in jih nato tudi ujeli, toda v razburljivem »podaljšku« tega dela so Azijci ohranili mirno kri in niz odločili v svojo korist z 28:26.

Tudi nadaljevanje je bilo precej izenačeno, v končnici pa so se Slovenci vendarle odlepili in si zagotovili tretji niz s 25:22.

Naša moška odbojkarska reprezentanca sicer četrtič v zadnjih šestih letih igra v malem finalu, v katerem je doslej vsakič potegnila krajšo. V dvoboju za prvo mesto se bodo pomerili Američani in Poljaki. Veliki finale se bo začel ob 13.30 po srednjeevropskem času.

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