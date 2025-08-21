Slovenci bijejo bitko s časom, možnosti Možiča so 50-50

Slovenski odbojkarji so zakorakali v drugi teden priprav na svetovno prvenstvo, Fabio Soli je v reprezentanci pozdravil tudi Jana Kozamernika, Tončka in Žigo Šterna, ki so dobili nekaj dni dodatnega odmora. Tega za selektorja ni bilo, prost je bil le tri dni, a se bolj obremenjuje z zdravstvenim stanjem v reprezentanci.

»Koleno Roka Možiča je še vedno zelo vprašljivo, bijemo bitko s časom, a trenutno ne izgleda prav dobro. Možnosti za njegov nastop so 50-50, upamo in delamo vse, da bi lahko šel na svetovno prvenstvo in nam pomagal, če pa mu ne bo uspelo, bodo v ospredje stopili drugi,« besede selektorja niso bile tisto, kar bi javnost želela slišati.

Na treningih Slovenci počasi stopnjuje intenzivnost. Foto Voranc Vogel

Položaj sprejemalca je tako znova pod vprašajem. »Nimamo Klemna Čebulja, Tine Urnaut še vedno prestaja terapije, potem je tu poškodba Možiča, vsi pa vemo, kako pomemben je položaj štiri v moderni odbo0jki. Kaj si želim? Nimamo pravega razbijača, ki bi tolkel žogo prek bloka, zato moramo igrati ekonomično, preudarno odbojko in v vsakem trenutku narediti tisto, kar lahko, ne iskati nekih zahtevnih rešitev. Nato pa lahko upamo, da bodo naši najboljši igralci naredili razliko,« strategijo razloži selektor.

Slovenci bodo konec meseca odšli na Japonsko, kjer se bodo dober teden dni pripravljali z domačo reprezentanco, nato bodo do začetka prvenstva trenirali na Filipinih. Prvo tekmo bo Slovenija odigrala 13. septembra v Manili proti Čilencem.