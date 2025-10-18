Slovenci brez prvega finala, v njem prvič Romuni

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na evropskem prvenstvu osvojila bronasto kolajno. Danes ji v polfinalu ni uspelo storiti koraka naprej in se prvič v zgodovini uvrstiti v finale tega tekmovanja, to je prvič v zgodovini uspelo Romunom, ki so izbrance Andreje Ojsteršek Urh premagali s 3:0.

Romuni so Slovencem vedno bili sila neugoden tekmec. Njihovi dvoboji, tako ekipni kot posamični, so bili vedno izenačeni. Tokrat na prvi pogled ni bilo tako, saj zmagali z maksimalnim izidom, a tekma bi se lahko odvila tudi drugače.

Slovencem ni šlo po načrtu že v prvem dvoboju. Darko Jorgić je sicer proti Iulianu Chiriti, vodil z 2:1 v nizih, imel v petem nato tudi zaključno žogo, a je ni izkoristil, za kar je sledila kazen in izgubljena tekma.

»Res je, da sam nisem igral najboljšega namiznega tenisa in nisem blestel, a vseeno sem imel tekmo v svojih rokah, da bi jo dobil. Na koncu sem bil morda preveč nervozen in sem preveč čakal na njegove napake, ki pa jih ni bilo. Vsekakor po mojem porazu tekma še ni bila odločena, verjel sem, da bi Deni lahko premagal Eduarda Ionesca, saj ga je že premagal, morda bi ga premagal še enkrat, če bi dobil prvi niz. Žal se ni izšlo. Kljub temu smo lahko zadovoljni z bronasto kolajno,« je po porazu povedal Jorgić.

Najboljši Slovenec je s porazom tem je tudi psihološko drugima dvema soigralcema močno otežil delo. Deni Kožul je praktično moral zmagati, proti Eduardu Ionescuju je tudi on v prvem nizu imel zaključno žogo, tudi on je ni izkoristil, nato jih nekaj še ubranil, toda niz izgubil s 14:16. Nato pa popustil, tako da je Romun dvoboj zanesljivo dobil s 3:0.

»Za vse nas je bil šok, da je Darko izgubil, a tudi on je le človek, zato smo lahko samo hvaležni, da ga imamo. Žal tudi sreča tokrat ni bila na naši strani. Tudi jaz sem imel v prvem nizu veliko priložnosti, da bi povedel, a se je na koncu razigral tekmec, medtem ko sem sam delal preveč napak. V nadaljevanju tekme sem bil morda preveč nestrpen, a ko potegnemo črto, si nimam česa očitati, ne jaz in ne ekipa,« je komentiral Kožul.

Če so hoteli ostati v igri, jih bi moral rešiti veteran Bojan Tokić. Tudi on se je boril, v drugem nizu izničil zaostanek, a vseeno niz izgubil z 10:12.

»Nimamo kaj, priznati moramo, da so Romuni zasluženo zmagali. Prikazali so odlično igro. Morda to res ni bil naš večer, a imam občutek, da bi bila zmaga še vedno na njihovi strani, tudi če bi igrali z njimi jutri. Toda ne smemo pozabiti, da se domov vračamo s kolajno. Bili smo dobri, stabilni, in da smo po osmih letih spet prišli do kolajne, je neverjeten uspeh. Meni je bilo lepo s temi fanti, lepo bo jutri stopiti na oder in prejeti kolajno. Če me bodo želeli, bom z njimi šel tudi na SP v London,« je bil ponosen Tokić.

»Že pred tekmo sem dejala, da nam Romunija ne ustreza. Dolga leta zelo dobro delajo in imajo velik nabor igralcev. Njihovi mlajši pa so brezkompromisni, kar smo se lahko prepričali včeraj, ko so premagali Švede z neverjetnimi zadetki. Tega sem se danes bala in upala, da bomo uspeli odigrati vsaj kakšen počasnejši spin ali bolj plasirano, v našem žargonu rečeno bolj 'pimplano' žogico, a na žalost je bilo tega premalo,« je menila Ojsteršek Urh.

V finalu bodo tako igrali Francozi in Romuni, Romunija bo igrala tudi v ženskem finalu, potem ko je s 3:0 ugnala Nizozemke. Njene tekmice v finalu bodo Nemke.