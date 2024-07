Slovenci danes v boj za lovoriko v Krakovu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi Wagnerjevega memoriala v Krakovu s 3:1 (21, 19, -17, 16) premagala Egipt, sicer najboljšo afriško reprezentanco Egipt. Na današnjo nedeljo se bo ob 18.30 naša izbrana pomerila še z gostitelji fante Poljaki, ki so bili s 3:2 boljši od Nemcev.

Slovenski odbojkarji so se po petkovi zmagi s 3:2 proti Nemčiji na uvodni tekmi Wagnerjevega memoriala na poljskem jugu, v okviru katerega se pripravljajo na olimpijski nastop, pomerili z Egiptom. Selektor Gheorghe Cretu je uresničil svoje napovedi in priložnost za dokazovanje ponudil podajalcu Urošu Planinšiču, korektorju Niku Mujanoviću, sprejemalcema Roku Možiču in Žigi Šternu, srednjima blokerjema Janžu Janezu Kržiču in Sašu Štalekarju ter standardnemu prostemu igralcu Janiju Kovačiču.

Slovence tretja in s tem tudi zadnja tekma 21. Wagnerjevega memoriala čaka jutri, ko se bodo v Krakovu pomerili z gostitelji Poljaki. Zmagovalci obračuna se bodo veselili prestižne lovorike. Naši odbojkarji je doslej še niso osvojili, zelo blizu so ji bili lani, ko so v svojem prvem nastopu na turnirju osvojili 2. mesto.

Jani Kovačič, reprezentant Slovenije: »Menim, da smo danes odigrali super. Igrali smo z drugo postavo in bil sem edini iz tiste začetne zasedbe. Vzdušje je bilo imenitno, videti je, da soigralci niso odigrali dosti tekem, ker je bilo na igrišču veliko energije in se vidi, da so bili spočiti. Mislim, da smo danes zasluženo premagali Egipt.«

Žiga Štern, reprezentant Slovenije: »To je bila lepa priložnost za igralce, ki dobivamo manj priložnosti. Kar dobro smo začeli tekmo, Egipčani so v tretjem nizu sicer začeli bolje servirati ter bolje sprejemati in vesel sem, da smo zmagali.«

Janž Janez Kržič, reprezentant Slovenije: »Zame je bila to prva tekma za Slovenijo in mislim, da sem kar dobro izkoristil priložnost. Upam, da jih bo poslej še več. Zdi se mi, da je bila ekipa Egipta precej primeren nasprotnik, da lahko pokažemo našo kakovost. Zelo sem zadovoljen z ekipo in s tem, kako smo odigrali tekmo. V tretjem nizu smo sicer nekoliko popustili, a smo v zadnjem nizu nato pokazali, da znamo odigrali dobro tekmo, da jo znamo zaključiti in zmagali.«