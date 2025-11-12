Slovenci do odmevnega skalpa

Slovenska reprezentanca v futsalu je v Bragi odigrala še drugo pripravljalno tekmo z izbrano vrsto Portugalske. Varovanci selektorja Tomislava Horvata so včeraj proti dvakratnim zaporednim evropskim prvakom izgubili z 1:3, danes pa so jih ugnali s 4:2.

Naša vrsta je po dobrem včerajšnjem odporu tudi tokrat dvoboj odprla zelo spodbudno. Že po pol minute je v polno zadel Luka Čop, ki je sprožil z desne strani in zadel bližnji zgornji kot. V 23. minuti so Slovenci podvojili prednost, ko je Jeremy Bukovec tekmecem odvzel žogo in sprožil s približno desetih metrov za 2:0 in izid prvega polčasa.

Žan Janež je po manj kot pol minute nadaljevanja še povečal slovensko prednost, potem ko je zadel z roba šestmetrskega prostora. Portugalci so imeli sicer dotlej nekaj lepih priložnosti, a je bil med slovenskima vratnicama zanesljiv Nejc Berzelak. Nekajkrat se je stresel tudi okvir vrat, toda v 25. minuti so se v slovenskem taboru veselili novega gola, potem ko so si po nasprotnem napadu in strelu Uroša Đuriča gostitelji precej nesrečno zabili avtogol za že 4:0.

V 28. minuti je Edmilson Kutchy po lepi akciji zmanjšal zaostanek, Tomas Paco pa je z volejem v 33. minuti dosegel nov zadetek za domačo reprezentanco, ki je pritiskala večji del drugega polčasa.

Slovenija se je trinajstič pomerila s Portugalsko, ima pa dve zmagi in enajst porazov. Obe ekipi se pripravljata za evropsko prvenstvo, ki ga bo konec januarja in v začetku februarja gostila tudi Slovenija.