Slovenci do odmevnega skalpa

Slovenska reprezentanca v futsalu je v Bragi odigrala še drugo pripravljalno tekmo z izbrano vrsto Portugalske. Varovanci selektorja Tomislava Horvata so včeraj proti dvakratnim zaporednim evropskim prvakom izgubili z 1:3, danes pa so jih ugnali s 4:2.
Naša vrsta je po dobrem včerajšnjem odporu tudi tokrat dvoboj odprla zelo spodbudno. Že po pol minute je v polno zadel Luka Čop, ki je sprožil z desne strani in zadel bližnji zgornji kot. V 23. minuti so Slovenci podvojili prednost, ko je Jeremy Bukovec tekmecem odvzel žogo in sprožil s približno desetih metrov za 2:0 in izid prvega polčasa.
Žan Janež je po manj kot pol minute nadaljevanja še povečal slovensko prednost, potem ko je zadel z roba šestmetrskega prostora. Portugalci so imeli sicer dotlej nekaj lepih priložnosti, a je bil med slovenskima vratnicama zanesljiv Nejc Berzelak. Nekajkrat se je stresel tudi okvir vrat, toda v 25. minuti so se v slovenskem taboru veselili novega gola, potem ko so si po nasprotnem napadu in strelu Uroša Đuriča gostitelji precej nesrečno zabili avtogol za že 4:0.
V 28. minuti je Edmilson Kutchy po lepi akciji zmanjšal zaostanek, Tomas Paco pa je z volejem v 33. minuti dosegel nov zadetek za domačo reprezentanco, ki je pritiskala večji del drugega polčasa.
Slovenija se je trinajstič pomerila s Portugalsko, ima pa dve zmagi in enajst porazov. Obe ekipi se pripravljata za evropsko prvenstvo, ki ga bo konec januarja in v začetku februarja gostila tudi Slovenija.
Naše barve so na Portugalskem zastopali Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Max Vesel (Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Olmissum Omiš), Žan Janež (Istra Pulj), Denis Kneževič (Uspinjača Gimka Zagreb), Nejc Berzelak (Siliko), Lovro Trdin (Siliko) in Mihael Čop (Extrem).
