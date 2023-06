Slovenci dobili najtežje možne tekmece

Slovenska reprezentanca v futsalu je na današnjem žrebu na sedežu Evropske nogometne zveze (UEFA) v Nyonu dobila tekmece v elitnem delu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2024. Izbranci selektorja Tomislava Horvata se bodo v skupini D pomerili s Čehi, Italijani in Španci.

»Čaka nas zahtevna skupina za dokazovanje, saj smo dobili najtežje možne tekmece. Poskušali bomo odigrati čim boljše in se boriti za mesta, ki vodijo na svetovno prvenstvo,« je po plesu kroglic v Nyonu dejal Horvat, ki bo skušal svoje varovance popeljati do prvega nastopa na svetovnem prvenstvu.

Kvalifikacije se bodo začele 11. septembra, končale pa 20. decembra. Zmagovalci skupin se bodo po šestih tekmah po dvokrožnem sistemu neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo, štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa v dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom prihodnje leto.

V skupini A bodo Kazahstan, Romunija, Azerbajdžan in Nizozemska, v skupini B Ukrajina, Poljska, Srbija in Belgija, v skupini C Hrvaška, Slovaška, Francija in Nemčija, v skupini E pa Armenija, Finska, Gruzija in Portugalska.