Slovenci dobili novi državni praznik – dan slovenskega športa

Ljubljana – Poslanci so danes s 74 glasovi za in enim proti podprli predlog dopolnitve zakona o praznikih in dela prostih dnevih, na seznam katerih so umestili nov državni praznik – dan slovenskega športa. Obeleževali ga bomo 23. septembra, to pa ne bo dela prost dan.



»To ni le še eden na seznamu slovenskih državnih praznikov. To je praznik, ki je posvečen slovenskemu športu in promociji športa v najširšem smislu ter s posebnim poudarkom, da vse Slovenke in Slovenci praznik obeležijo z lastno telesno dejavnostjo,« je poudaril Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).



Pobuda OKS je vse od prve predstavitve doživela pozitiven odziv različnih javnosti. Ne le slovenska športna javnost, podprle so jo tudi lokalne skupnosti, strokovni svet vlade Republike Slovenije za šport, poslanske skupine in številni drugi. Razglasitev dneva slovenskega športa kot novega državnega praznika je pozdravil tudi predsednik države Borut Pahor, ki je lani priredil poseben sprejem ob predstavitvi pobude in jo podprl z besedami: »Šport je, tako kot kultura, ena od stvari, ki nas povezujejo.«