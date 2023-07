Slovenci dobili tekmeca: Cretu najprej v boj z Japonsko

Slovenski odbojkarji bodo v četrtfinalu lige narodov igrali z Japonci, tekma na zaključnem turnirju v poljskem Gdansku bo 20. julija (17.00). ZDA so pred nekaj urami na turnirju rednega dela lige v domačem Anaheimu premagali Bolgarijo s 3:0 (27, 19, 21) in osvojili prvo mesto pred Japonsko, tretja je bila Poljska.

Slovenska reprezentanca, ki jo vodi selektor Gheorghe Cretu, je osvojila sedmo mesto in tako bo naslednja tekmica azijska reprezentanca. Slovenija je na 12 tekmah rednega dela osemkrat zmagala in štirikrat izgubila. Zadnje mesto za turnir najboljše osmerice, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku, so si z zmago s 3:1 nad Nemci zagotovili Francozi.