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Drugo

Slovenci dvakrat zaostajali, v petem nizu pa odpihnili Bolgare

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi lige narodov po hudem opbju prišla do pete zmage. V soboto ob 20.30 z Brazilijo.
Slovenski odbojkarji so po hudem boju strli Bolgare in prišli do pete zmage v ligi narodov. FOTO: VNL
Galerija
Slovenski odbojkarji so po hudem boju strli Bolgare in prišli do pete zmage v ligi narodov. FOTO: VNL
Š. R., STA
25. 6. 2026 | 23:11
25. 6. 2026 | 23:17
2:29
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Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3:2 (-19, 21, -17, 24, 6). Slovenski odbojkarji so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po petkovem dnevu premora se bodo v soboto ob 20.30 merili z Brazilijo.

Slovenska izbrana vrsta je v sredo za uvod domačega turnirja premagala Kanado. Zmagala je že četrtič v ligi, a prvič vknjižila vse tri točke, potem ko je na prvem turnirju na Kitajskem nanizala tri tesne zmage v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi. Izbrance italijanskega stratega Fabia Solija je danes čakal nov zahteven obračun v obliki aktualnih svetovnih podprvakov Bolgarov, ki so na prvi tekmi ljubljanskega turnirja ugnali Italijane.

Slovenija in Bolgarija sta se doslej že večkrat merili, tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, v okviru lige narodov pa petkrat. Obe lanski tekmi, na SP in v ligi narodov, so dobili Bolgari. Slovenija je na svetovni lestvici šesta, Bolgarija pa osma reprezentanca.

Slovenci dolgo niso našli odgovora na odličen bolgarski servis, a je v slovenski vrsti dobro deloval blok. S pomočjo bučne podpore s tribun so se zares ogreli ob koncu četrtega niza in na koncu prišli do pete zmage v ligi, še četrte s 3:2. Na lestvici lige so povsem pri vrhu na tretjem mestu.

V slovenski vrsti je bil s 17 točkami najuspešnejši Nik Mujanović. Rok Možič je dodal 15, Tonček Štern pa 13 točk. Pri Bolgariji je 28 točk vpisal Aleksandar Nikolov.

Odbojkarska zveza Slovenije se je danes po tekmi poklonila tudi legendama slovenske reprezentance, Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću, njuna dresa s številkama šest in devet je dvignila pod strop dvorane.

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odbojkarska liga narodovSlovenijaBolgarijaRok MožičNik Mujanović

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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