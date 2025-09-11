  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Drugi športi

    Slovenci kot maratonci, zdaj ne smejo ostati brez nagrade

    Slovenska odbojkarska reprezentanca v soboto proti Čilu začenja nastope na tretjem SP. Preboj iz skupine minimalni cilj, želje mnogo višje.
    Tine Urnaut je prestal veliko terapij, da bi bil nared za svetovno prvenstvo. Foto Blaž Samec
    Tine Urnaut je prestal veliko terapij, da bi bil nared za svetovno prvenstvo. Foto Blaž Samec
    Nejc Grilc
    11. 9. 2025 | 09:30
    11. 9. 2025 | 09:31
    4:59
    Še ena dolga slovenska odbojkarska zgodba se približuje vrhuncu, okostje zlatega rodu čaka še tretje svetovno prvenstvo. Lesena medalja iz leta 2022 je pustila grenak priokus, tudi letos naši reprezentanti merijo med najboljše, pa čeprav ne sodijo v najožji krog favoritov. Liga narodov je pokazala, da tudi mladeniči zmorejo, pred prvenstvom so se v pogon vrnili veterani, boli pa odsotnost Roka Možiča. Z odličnim sprejemalcem bi bila mesta pri vrhu veliko bolj dosegljiva.

    Na Urnautovih ramah bo še večje breme, ker reprezentanci ne bo mogel pomagati Možič. Mimo zdravniških opozoril je na vsak način želel na SP, poškodba kolenske ovojnice je bila naposled prehuda. »Skrušen sem. O nastopih na velikem tekmovanju sanja vsak, težko je, ko tik pred zdajci ostaneš brez možnosti. Res sem si želel biti z reprezentanco,« je zvezdnik Verone pomahal izbrani vrsti v slovo pred odhodom v Azijo. Brez njega in Klemna Čebulja, ki si je v letošnjem poletju vzel zaslužen reprezentančni odmor, je na položaju sprejemalca nastala vrzel. Soli jo bo poskušal zakrpati na nenavaden način, Nika Mujanovića je na pripravljalnih tekmah na Japonskem s korektorja premaknil na drugo »delovno mesto« in poskusil z mladim upom ter Tončkom Šternom hkrati v igri.

    odbojka Slovenija slovenska odbojkarska reprezentanca Tine Urnaut Rok Možič reprezentanca svetovno prvenstvo Odbojkarska zveza Slovenije

