Slovenci na krilih Urnauta in Možiča do pomembne zmage

Slovenski odbojkarji so na Japonskem začeli prvi turnir lige narodov, nasprotnik zasedbe selektorja Georgheja Cretuja je bila Srbija. Začetek tekme je bil zelo izenačen, Slovenci so dobili prvi niz, Srbi pa drugega, nato pa se je pri Srbih začela poznati odsotnost nekaterih nosilcev igre in Slovenija je dokaj gladko zmagala s 3:1. Slovensko igro sta uspešno vodila Rok Možič s 24 točkami in kapetan Tine Urnaut, ki jih je zbral 22.

Na mestu korektorja, kjer po poškodbi Tončka Šterna zeva vrzel, je tokrat dobro igral Klemen Čebulj (11 točk), priložnost za igro je dobil tudi Matej Kök.

»Pričakovali smo, da bo Srbija na tekmi imela svoje ambicije. Srbi so na uvodu izkoristili nekaj naših napak, a smo se uspeli vrniti v igro. Potek tekme je bil sicer precej poravnan. V prvem nizu je pri servisu dobro deloval le Kozamernik. V nadaljevanju pri udarcih izza zadnje črte nismo več uporabljali toliko moči, ampak uporabili alternative. Tekmecem je to povzročilo nekaj težav in spremenilo potek obračuna. Ne morem biti povsem zadovoljen z igro v bloku, v kateri bi pri čistih situacijah morali imeli boljši izkoristek. Sicer sem vesel, da smo lahko igrali proti enemu najboljših korektorjev na svetu. To nam je dalo točno to, kar smo pričakovali in želeli – težko tekmo. Le s takšnimi namreč lahko izboljšaš svojo igro,« je prvo tekmo reprezentance oceni selektor Cretu.

Raven servisa bo potrebno še nekoliko dvigniti

»Dosegli smo pomembno zmago. Zmaga proti Srbiji je dober začetek, a zagotovo imamo možnosti, da v naši igri precej stvari še popravimo in izboljšamo. Srbe smo sicer s servisi postavljali pod pritisk, a so se pri sprejemu dobro odzvali. Na naslednjih tekmah bo potrebno ohraniti servis na takšni ravni in jo morda tudi še nekoliko dvigniti. Morda bi lahko kakšno žogo več ulovili v blok, a to je šele začetek in je vse potrebno vzeti z manjšo rezervo. Sicer smo bili pri vseh ostalih segmentih igre dokaj zadovoljivi. Sedaj se je potrebno čim prej regenerirati za naslednjo tekmo, ki nas čaka še ob bolj zgodnem terminu,« je dodal Jan Kozamernik.

Slovenci bodo zelo kmalu spet v akciji, ob 5. zjutraj po slovenskem času jih čaka tekma z Bolgarijo.

SLOVENIJA: SRBIJA 3:1 (29, -19, 20, 21)

Slovenija: Pajenk 10 (4 bloki), Planinšič, Kozamernik 8 (1 blok, 1 as), Kök, Toman, Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 2, Urnaut 22 (1 as), Čebulj 11, Možič 24 (2 bloka). Selektor: Gheorghe Cretu.

Srbija: Kapur, Mašulović, Katić 4, Krsmanović 9 (2 bloka), Kujundžić 14 (1 blok, 1 as), Batak 1 (1 blok), Perić 8 (1 blok), Gajović, Luburić 54 (1 blok), Krsteski, Petrović, Todorović 3 (2 bloka), Vučičević 3, Nedeljković 4 (1 blok). Selektor: Igor Kolaković.