Slovenci nabrušeni, Špancem ne bo lahko

Le še ure ločijo slovensko reprezentanco v futsalu do starta na evropskem prvenstvu, za Slovenijo že sedmega zaporednega in skupno osmega. Zimzeleni kapetan Slovenije Igor Osredkar bo zvečer ob 20.30 v dvorani Stožice, ki bo v naslednjih dnevih gostila skupino C, popeljal svoje odločne in motivirane kolege v prvo in najzahtevnejšo tekmo v skupinskem delu tekmovanja. Prvi tekmeci prihajajo iz kategorije največjih favoritov, to so sedemkratni evropski prvaki in tretjeuvrščeni na svetovni lestvici Španci. Naslov branijo Portugalci.

Po sredinem uvodu evra v Rigi v skupini A ter včerajšnjem v Kaunasu v skupini B bo v središču pozornosti privržencev futsala še slovensko glavno mesto, ki bo gostilo tudi skupino D. Slovenska pot proti najmanj ponovitvi dosežka izpred osmih let, ko so Slovence ob bučni in številčni podpori navijačev v četrtfinalu ustavili Rusi, bo zahtevna. Tudi takrat ni šlo brez simbola slovenskega futsala in z 207 tekmami v slovenskem dresu rekorderja Osredkarja.