Slovenci namučili zmagovalce lige narodov, odločil šele peti niz

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na uvodni tekmi močnega prijateljskega turnirja v Krakovu morala priznati premoč Poljski. Domačini so v izenačenem dvoboju slavili po petih nizih s 3:2 (24, -21, 19, -23, 11). Slovence danes ob 14. uri čaka obračun s Francijo.

Poljaki bolj zbrani v odločilnem nizu

Tradicionalni Wagnerjev memorial predstavlja enega zadnjih preizkusov forme pred bližajočim se evropskim prvenstvom. Ob Sloveniji, tretji reprezentanci letošnje lige narodov, Poljski in Franciji na njem nastopa še reprezentanca ZDA.

Slovenija se je v petek uvodoma pomerila z domačo zasedbo, sicer zmagovalko letošnje lige narodov. V precej izenačenem dvoboju je povedla Poljska, ki je prvi niz dobila s 26:24. Slovenci so odgovorili v drugem in ga dobili s 25:21.

V tretjem nizu so pobudo znova prevzeli domačini in ga dobili s 25:19. Varovanci Fabia Solija so dvoboj še enkrat poravnali z zmago s 25:23 v četrtem nizu, v odločilnem petem pa niso uspeli držati koraka z bolj zbranimi Poljaki, ki so slavili s 15:11.

Mujanović najučinkovitejši

Pri domačinih je bil najučinkovitejši igralec Bartolomiej Boladz s 24 točkami, v slovenskih vrstah pa je s 25 točkami izstopal Nik Mujanović. Dvanajst točk je prispeval Rok Bračko, točko manj pa Jan Kozamernik.

Kozamernik je tekmo označil za test forme po krajšem premoru po ligi narodov.

»Za nami je naporna in dolga tekma, a vseeno zelo potrebna, saj smo videli, na katerih področjih nam za zdaj še nekaj manjka. Videli smo, da je servis res pomemben in da je ključnega pomena, da lahko nize proti takšnim reprezentancam, kot je Poljska, dobivamo,« je dejal.

»Ko nam je to steklo, je bilo na koncu vse skupaj nekoliko lažje. V petem nizu so tudi Poljaki zelo dobro servirali, bili nekoliko bolj natančni, delali manj napak in se veselili zmage. Vesel sem, kako je tekma potekala, in tega, da smo videli, da lahko igramo. Na tem moramo graditi skozi celoten turnir,« je dodal.

Slovenci se bodo danes ob 14. uri pomerili s Francijo, v nedeljo ob isti uri pa jih čaka še obračun z ZDA.