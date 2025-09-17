Slovenci napredovali v osmino finala SP

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tretji tekmi na svetovnem prvenstvu na Filipinih še drugič zmagala. V Pasaju je s 3:1 (21, -17, 29, 22) premagala izbrano vrsto Nemčije. Naši igralci so tako v skupini E osvojili drugo mesto, s katerim so si zagotovili napredovanje v osmino finala, v kateri se bodo pomerili z ZDA.

Slovenske odbojkarje je po prepričljivi zmagi nad Čilom in tesnim porazom proti Bolgariji danes čakala najpomembnejša tekma v skupinskem delu SP. Zmaga Bolgarije proti Čilu je potrdila pričakovanja, da bo tekma med Slovenijo in Nemčijo odločala o drugem potniku v osmino finala iz te skupine.

Z neugodnimi Nemci so se Slovenci na uradnih tekmah nazadnje srečali prav na SP. Leta 2022 so jih pred domačimi navijači premagali sprva v skupinskem delu tekmovanja in nato še v osmini finala. Lani je bila naša zasedba od nemške boljša še na Wagnerjevem memorialu na Poljskem.

Za varovance italijanskega stratega Fabia Solija danes vse ni šlo gladko. Veliko težav so imeli v drugem nizu, tudi tretji je bil zahteven, a so v ključnih trenutkih storili dovolj, da so si priigrali vstopnico za izločilne boje. V slovenski vrsti je bil danes znova najbolj učinkovit Tonček Štern, ki je vpisal 18 točk, pri Nemcih je bil z 22 točkami najboljši Erik Röhrs.

Bolgari so s tremi zmagami in z osmimi točkami osvojili prvo mesto v skupini in se bodo v osmini finala pomerili s Portugalci, ki so v skupini D osvojili drugo mesto. Slovence v ponedeljek čaka težka naloga, saj se bodo postavili po robu neporaženim Američanom. V skupini E so Nemci s tremi točkami zasedli tretje mesto, Čilenci pa so bili brez osvojene točke in niza zadnji.