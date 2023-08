Slovenci odlični na Wagnerjevem memorialu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugi tekmi na Wagnerjevem memorialu v poljskem Krakovu premagala Italijo s 3:2 (-20, 19, 23, -21, 23) in vpisala drugo zmago. V petek je za uvod na memorialu s 3:0 odpravila gostitelje Poljake. V nedeljo ob 14. uri se bodo Slovenci pomerili še s Francozi. Slovenci so po Poljski ugnali še drugo reprezentanco, ki na svetovni jakostni lestvici zaseda eno izmed prvih treh mest. Poljaki so na njej prvi, zadnji svetovni in evropski prvaki Italijani pa tretji.

V dvoboj z zahodnimi sosedi se je slovenska izbrana vrsta podala v skorajda povsem spremenjeni zasedbi kot na prvi tekmi. Selektor Gheorghe Creţu je v njej pustil le Roka Možiča, ki je proti Poljakom izvrstno igral kot korektor, tokrat pa ga vrnil na mesto sprejemalca. Ob njega je postavil mlajše člane reprezentance in tiste, ki igrajo manj. Tekmo so tako ob Možiču začeli korektor Nik Mujanović, podajalec Uroš Planinšič, srednja blokerja Sašo Štalekar in Danijel Koncilja, sprejemalec Rok Bračko in prosti igralec Urban Toman.

V uvodnem nizu so bili Italijani boljši, saj so jim slovenski odbojkarji večino časa gledali v hrbet. Sredi niza so povedli s 17:11. Slovenski posvet je tekmece zaustavil, a so ti vseeno dobili prvi niz. V drugem je Creţu namesto Možiča v igro poslal Žigo Šterna, Slovenija pa je zaigrala kot prerojena. Italije v tem nizu niso spustili predse in hitro ušla na 19:15. Po dobrem servisu Planinšiča je prednost v začetku končnice prvič poskočila na šest točk (22:16) in omogočila miren zaključek niza.

Pozornost na mreži

V tretjem so Slovenci vzdrževali razdaljo, ob koncu pa so se postavili v zahteven položaj. Italijani so po zaslugi dobre obrambe dosegli tri zaporedne točke in izid poravnali, nazadnje še na 23:23, a so Slovenci tudi ta niz pripeljali do konca. Italijani so v naslednjem le prevzeli vajet v svoje roke, Slovenci pa so hitro zaostali z 1:6. Te so nato strnili svoje vrste in kasneje izenačili na 18:18. Vseeno so bili Italijani do konca niza boljši tekmec in dvoboj poslali v odločilni, peti niz.

V njem sta bili ekipi vseskozi tesno skupaj, tudi po zaslugi italijanskih napak na servisu. Pri 23:23 sta le sledili zaključni žogi 19-letnega Mujanovića, ta je najprej uspešno zaključil napad, za tem pa bil še pozoren na mreži in z blokom odločil tekmo.

Od Slovencev je bil s 27 točkami najboljši Mujanović, s 13 mu je sledil Štern, po deset sta jih dodala Bračko in Štalekar.

»Mlajši reprezentanti smo pokazali, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi reprezentancami na svetu. Ni važno, kdo nam stoji nasproti. Pokazali smo pogum in ogromno željo po dokazovanju. Potem ko večino dosedanje reprezentančne akcije nismo igrali veliko, smo dokazali, da zmoremo. Stopili smo skupaj in odigrali fenomenalno tekmo,« je dejal Sašo Štalekar.

»To je bila izvrstna izkušnja. Izredno sem vesel, da sem imel priložnost igrati proti tako kakovostni ekipi. Tekma je bila naporna, a z vztrajnostjo in ekipnim delom smo izvlekli zmago. Ponosen sem nase in celotno ekipo,« je dodal Nik Mujanović.