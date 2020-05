Slovenci ostali brez lige narodov

Ljubljana

OZS: Pričakovana odločitev

Gregor Humerca je odločitev pričakoval. FOTO: Leon Vidic

Igranje bi bilo neodgovorno

- Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je sporočila, da v letošnjem letu ne bo elitne lige narodov. FIVB je sprva tekmovanje z maja prestavila na september, a ga je danes zaradi pandemije novega koronavirusa dokončno odpovedala. Dodala je, da so začeli s pripravami na tekmovanje, ki ga bodo izpeljali v prihodnjem letu.Slovenski odbojkarji bi v ligi narodov nastopili prvič in bi se po svetovnem prvenstvu leta 2018 ponovno pomerili z vsemi najboljšimi reprezentancami sveta.Na Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) so odpoved lige, ki bi jo v začetku junija gostili v Ljubljani, pričakovali. »Zveze, ki bo morale s svojimi reprezentancami v letošnji sezoni sodelovati v ligi narodov, smo bile od izbruha pandemije koronavirusa ves čas v stiku z mednarodno zvezo. Sprva smo vse zveze potrdile predlog, da ligo prestavimo, v zadnjih tednih pa je že postalo jasno, da lige tokrat ne bomo spremljali,« je pojasnil generalni sekretar OZS»Vsi smo si zelo želeli, da bi Slovenija po vseh peripetijah in dokazovanju, da sodi med elito, vendarle zaigrala v družbi najboljših reprezentanc, a bomo morali na to še počakati. Glede tega res nimamo sreče, a tako je, zdravje je najpomembnejše. Verjamem, da bodo naši fantje dobili priložnost, da vendarle zaigrajo v tem elitnem tekmovanju, a moramo vsi skupaj najprej dobiti tekmo s koronavirusom,« je dodal Humerca.»Liga narodov je globalno tekmovanje in čeprav sistem tekmovanja prinaša veliko zadovoljstva igralcem in gledalcem po vsem svetu, prav ta dobra stran lige v času pandemije predstavlja največje tveganje. Vsekakor bi bilo neprimerno, morda celo neodgovorno, da bi izpeljali tekmovanje, če ne bi mogli zagotoviti varnosti igralcev in drugih udeležencev, oziroma ne bi mogli organizirati na najvišji možni ravni,« je dejal predsednik FIVB