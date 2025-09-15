Slovenci proti 207 cm visokemu »razbijalcu«, ki je Nemcem nasul 28 točk

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na uvodu s Čilom z odliko opravila svojo nalogo, danes se prvenstvo zanje začenja zares. Na prvi tekmi je škripal predvsem slovenski servis, ki bo tokrat moral delovati bolje, opozarjajo v našem taboru, znova pa se je poznalo, kako pomemben je za delovanje slovenskega napada natančni podajalec Gregor Ropret.

»Zelo pomembno bo, da bomo servirali bolje kot smo to delali proti Čilu, da si malo olajšamo delo v bloku in obrambi. V napadu moramo predvsem skrbeti, da žogo precej časa držimo na naši strani, igramo z blokom, se ščitimo in smo potrpežljivi ter potem čakamo svojo priložnost, kako prebiti njihov visok blok. Vemo, da so Bolgari odlični serverji, vseh šest, ki so na igrišču, lahko v vsakem trenutku doseže as, v napadu pa je Aleksandar Nikolov trenutno v odlični formi,« je Ropret izpostavil prvo bolgarsko orožje.

Alesandar Nikolov je proti Nemčiji dosegel kar 28 točk. FOTO: Ted Aljibe/AFP

Proti Nemčiji je 207 cm visoki odbojkar Civitanove dosegel kar 28 točk, več kot polovico doseženih v svoji reprezentanci. Nevarni so vsi napadalci, na moč se bodo Slovenci težko zoperstavili mladi reprezentanci, polni energije, zato bo potrebno uporabiti izkušnje.

»Igrati moramo zares dobro odbojko, saj imajo Bolgari zelo dober servis in ne samo to, imajo tudi dva zelo pomembna napadalca, Nikolova in Atanasova. Gre za zelo visoko ekipo, ki je agresivna v bloku in zato je za nas edini način, da se jim bomo lahko zoperstavili, da bomo igrali pametno. Po mojem mnenju nimamo enakega telesnega potenciala kot Bolgari in če bomo jutri skušali igrati na enak način kot oni, bo tekme hitro konec. Igrati moramo pametno, si korak po korak graditi priložnosti in poizkušati igrati na dolge izmenjave žoge. Menim, da je to edini način, ki nas vodi do zmage,« tudi selektor Fabio Soli izpostavlja moč in učinkovitost Bolgarov v napadu.

Soli opozarja, da na moč ne bo šlo. FOTO: Volleyballworld

Na tekmi lige narodov v Burgasu so Slovenci v drugačni zasedbi izgubili z 1:3, tokratni dvoboj pa bo ključen v boju za prvo mesto v skupini.