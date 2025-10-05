Slovenci po kolajno v severni Italiji, prizorišča razveselila navijače

V italijanskem Bariju so izžrebali skupine za moški in ženski EP v odbojki, ki bo na sporedu prihodnjo jesen. Moška reprezentanca bo igrala v skupini A, ob gostiteljici Italiji jo čakajo še dvoboji s Češko, ki je presenetila na nedavnem SP, Švedsko, Grčijo in Slovaško.

Iz skupine napredujejo najboljša štiri moštva, za Slovence, ki naj bi bili čez leto dni znova v širšem krogu favoritov za odličja, napredovanje ne sme biti pod vprašajem. V skupini A bo le prva tekma na vrsti v Neaplju, vse ostale pa v Modeni, ki je od Ljubljane oddaljena štiri ure vožnje in zato zlahka dosegljiva za slovenske navijače.

Osmino finala gostita Torino in bolgarska Varna, polfinale in finale bo v Milanu. EP bo potekal od 9. do 26. septembra.

Slovenke v Carigrad

Evropsko prvenstvo za odbojkarice bo prihodnje leto med 21. avgustom in 6. septembrom potekalo v Turčiji, Azerbajdžanu, na Švedskem in Češkem. Slovenke bodo četrtič nastopile na turnirju, žreb pa jih je uvrstil v skupino A s Turčijo, Latvijo, Poljsko, Nemčijo in Madžarsko.

Uvodne tekme bodo igrale v Carigradu, ki bo skupaj z Brnom gostil tudi osmino in četrtfinale. Zaključni boji za naslov bodo prav tako v turški prestolnici, kjer bodo domačinke branile evropski naslov. Na prvenstvu bo nastopilo 24 reprezentanc.