Slovenci po vsej Evropi za uspeh med elito

Ta teden bodo v središču pozornosti tudi slovenski golfisti in golfistke, ki se bodo na ekipnih evropskih prvenstvih za amaterje borili za obstanek oziroma čim boljšo uvrstitev v diviziji 1. Od torka do sobote bo članska reprezentanca tekmovala na turnirju v Belgiji, ženska izbrana vrsta na Finskem, mladinci pa se bodo z vrstniki merili v Švici.

Najmočnejša možna ekipa

Na turnirjih v vseh kategorijah ekipo sestavlja po šest igralcev oziroma igralk. Prva dva dneva velja pet najboljših rezultatov v seštevni igri, naslednje tri dni igrajo za končno uvrstitev po sistemu match-play (gre za dvoboj z eno od reprezentanc). Članska reprezentanca se na igrišču Royal Waterloo v konkurenci 16 moštev namerava izogniti zadnjim trem mestom, ki vodijo v divizijo oz. skupino 2. »Zbrali smo najmočnejšo ekipo, ki jo v tem trenutku premoremo. Večina igralcev je že večkrat nastopila na evropskem prvenstvu, med njimi izstopajo Jan Hribernik kot najstarejši, Luka Naglič ter Luka in Žiga Strašek. Jan Čirić je nekoliko mlajši in še nima nastopa na EP, je pa igral v kvalifikacijah za to prvenstvo in se uvrstil v moštvo. Nejc Čop Tomšič je najmlajši član ekipe, še lani je tekmoval za mladince na EP,« je pojasnil šef ekipe Uroš Gregorič, ki je zadovoljen z opravljenim na zaključnih tridnevnih pripravah na Belu, kjer so vadile vse tri zasedbe. »Naša najboljša uvrstitev doslej je 15. mesto. Menim, da so letos fantje sposobni premagati še kakšno ekipo več. Cilj je uvrstitev med prvih deset reprezentanc. Ozračje v moštvu je odlično, fantje se dobro razumejo in komaj čakajo, da se prvenstvo začne,« še sporoča Uroš Gregorič.

Kombinacija novink in izkušenejših

Žensko člansko reprezentanco čakajo preizkušnje na igrišču Tawast golf na Finskem. »Lana Malek, Barbara Car in Neža Šiftar že imajo izkušnje z večjih tekmovanj in so tudi naše glavne igralke. Eva Kiri Fevžer, Zala Jesih in Ana Vehovar so novinke na evropskih ekipnih prvenstvih. Letos so pokazale lep napredek v svoji igri in si zaslužijo mesto v reprezentanci. Zelo veseli bi bili, da se po seštevni igri uvrstimo med 9. in 16. mestom ter da v dvobojih premagamo vsaj eno reprezentanco,« načrt razkriva vodja golfistk Aleš Gregorič, ki je včeraj in danes s svojimi varovankami že spoznaval srednje dolgo igrišče, obdano z gozdom, v mestu Hämeenlinna, 100 km oddaljenem od Helsinkov. Na turnirju sodeluje 19 reprezentanc, sicer pa so Slovenke najboljši rezultat na ekipnem EP dosegle leta 2016 na Islandiji, kjer so bile enajste.

Dekleta čaka nastop na ekipnem EP na Finskem. Foto Aleš Fevžer

Boj za mesto med najboljših 13

Mlade slovenske upe na ekipnem prvenstvu stare celine v Švici vodi Matjaž Car. »Trije fantje imajo kar nekaj izkušenj z evropskih tekmovanj; to so Jaka Babnik, Leon Car in Tomi Bezenšek. Luka Gal Gabrovšek, Timon Svetek Zgonec in Jan Luka Šamec so na tekmi te ravni prvič. V ekipi pogrešamo Žigo Babnika, ki se je nastopu zaradi poškodbe odpovedal. Pričakujemo, da ostanemo v elitni diviziji, to je med najboljšimi 13 reprezentancami. To bi bil zelo lep uspeh, saj so vse reprezentance na tej ravni tekmovanja zelo kakovostne. Mlada vrsta je lani zasedla 12. mesto, kar je doslej najboljši dosežek,« sporoča Matjaž Car, ki se je na včerajšnji trening rundi skupaj z izbranci prvič soočil s tehnično precej zahtevnim igriščem Golf kluba Ženeva.