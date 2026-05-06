Slovenci s Čehom v vratih za obstanek med najboljšimi

Češki vratar Lukaš Horak bo s slovensko hokejsko reprezentanco potoval na svetovno prvenstvo elitne divizije, kjer rise prva tekma čaka 16. t. m. proti Češki, so potrdili v strokovnem štabu slovenske hokejske ekipe, poročata portala Svet24.si in Sportklub.

Triintridesetletni Čeh, ki je lani postal slovenski državljan, je konec januarja na tekmi ljubljanske Olimpije, za katero igra na mestu čuvaja mreže, staknil poškodbo gležnja. Zadnje informacije iz slovenskega tabora kažejo, da je bilo okrevanje po poškodbi uspešno in v slovenski reprezentanci lahko znova računajo na Horaka.

Češki čuvaj mreže je bil lani odločilen mož za obstanek slovenske reprezentance med elito. Na prvenstvu v Stockholmu je branil 90-odstotno, na odločilni tekmi proti Franciji (3:1) celo 96-odstotno.

»Vsi vemo, kaj Lukaš pomeni za to ekipo. Ko se je poškodoval, sva se veliko pogovarjala, potem sva si dala malo prostora, prepustil sem ga fizioterapevtom, zdravnikom. Nato je šlo vse po načrtih. Vsak dan je z nami na ledu, ničesar pa nismo želeli prehitevati. V četrtek proti Madžarom bo on v vratih. Dobro se počuti, v mojih očeh je pripravljen,« je za Svet24 dejal slovenski selektor Edo Terglav.

Slovenske hokejiste pred prvenstvom čakata še dve prijateljski tekmi. Risi bodo v četrtek na Bledu gostili Madžarsko, v soboto pa bodo Slovenci gostovali v Celovcu pri Avstriji.

Na pot v Švico se bodo hokejisti odpravili prihodnji torek, uvodna tekma jih čaka v nedeljo, 16. t. m., proti Češki.