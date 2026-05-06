  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Slovenci s Čehom v vratih za obstanek med najboljšimi

Lukaš Horak je po januarski poškodbi nared in se bo vrnil v hokejsko reprezentanco. »V mojih očeh je prirpavljen,« je povedal selektor Edo Terglav.
Lukaš Horak FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Lukaš Horak FOTO: Matej Družnik/Delo
Š. R., STA
6. 5. 2026 | 13:15
6. 5. 2026 | 13:15
2:13
A+A-

Češki vratar Lukaš Horak bo s slovensko hokejsko reprezentanco potoval na svetovno prvenstvo elitne divizije, kjer rise prva tekma čaka 16. t. m. proti Češki, so potrdili v strokovnem štabu slovenske hokejske ekipe, poročata portala Svet24.si in Sportklub.

Triintridesetletni Čeh, ki je lani postal slovenski državljan, je konec januarja na tekmi ljubljanske Olimpije, za katero igra na mestu čuvaja mreže, staknil poškodbo gležnja. Zadnje informacije iz slovenskega tabora kažejo, da je bilo okrevanje po poškodbi uspešno in v slovenski reprezentanci lahko znova računajo na Horaka.

Češki čuvaj mreže je bil lani odločilen mož za obstanek slovenske reprezentance med elito. Na prvenstvu v Stockholmu je branil 90-odstotno, na odločilni tekmi proti Franciji (3:1) celo 96-odstotno.

»Vsi vemo, kaj Lukaš pomeni za to ekipo. Ko se je poškodoval, sva se veliko pogovarjala, potem sva si dala malo prostora, prepustil sem ga fizioterapevtom, zdravnikom. Nato je šlo vse po načrtih. Vsak dan je z nami na ledu, ničesar pa nismo želeli prehitevati. V četrtek proti Madžarom bo on v vratih. Dobro se počuti, v mojih očeh je pripravljen,« je za Svet24 dejal slovenski selektor Edo Terglav.

Slovenske hokejiste pred prvenstvom čakata še dve prijateljski tekmi. Risi bodo v četrtek na Bledu gostili Madžarsko, v soboto pa bodo Slovenci gostovali v Celovcu pri Avstriji.

Na pot v Švico se bodo hokejisti odpravili prihodnji torek, uvodna tekma jih čaka v nedeljo, 16. t. m., proti Češki.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Risi že iz klubskih brlogov vajeni večernega lova

Slovensko reprezentanco loči še 8 dni do odhoda na svetovno prvenstvo. Po dveh letih se je k izbrani vrsti vrnil Tičar, danes prihaja finski ris Török.
Siniša Uroševič 4. 5. 2026 | 18:36
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Tesen poraz za slovo od Poljske

Slovenska hokejska reprezentanca je na Poljskem med pripravami za majsko SP z 1:2 izgubila s Kazahstanom. Do prvenstva še tekmi z Madžarsko in Avstrijo.
28. 4. 2026 | 20:04
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Dva zmaja med izbrano šesterico

Ljubljenca tivolskih tribun T. J. Brennan in Nicolai Meyer sta prejela novo priznanje za dosežke v sezoni ICEHL.
27. 4. 2026 | 19:37
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Parlament

Janša: Uskladili smo izhodišča, Resnica se je odločila, da bo v opoziciji

Po neuspešnem prvem krogu iskanja mandatarja bo drugi krog stekel v sredo.
5. 5. 2026 | 11:22
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Alpina

Alpina prodala stavbo v Žireh, kupil jo je znani lokalni poslovnež

V nekdanje prostore Alpine, kjer so skoraj 80 let izdelovali čevlje, se bo razširilo družinsko žirovsko podjetje.
Maja Grgič 5. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Zahtevala odškodnino

Tožba: bolnica je možgansko kap očitno prespala

Zaradi po njenem neustrezne bolnišnične obravnave je zahtevala odškodnino, a ni bila uspešna.
Jure Predanič 5. 5. 2026 | 16:04
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Nekdanji predsednik

Borut Pahor: Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil domov, sem jo poljubil

Nekdanji predsednik si je zlomil ključnico in lopatico. »Udarec z glavo v asfalt je bil tako silovit, da drugih poškodb pri samem padcu sploh nisem čutil.«
5. 5. 2026 | 19:14
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Avgustovski zvočni portreti usode

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

hokejLukaš HorakEdo Terglavhokejska reprezentancasvetovno prvenstvo v hokeju

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Rock'n'roll

Stonesi »stkali« nov album

Foreign Tongues bo njihov 25. studijski album, kitarist Ronnie Wood pa se je ob tem pošalil, da je sodelovanje z Richardsom kot »starodavna oblika tkanja«.
6. 5. 2026 | 14:05
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Proizvodnja elektrike

Sončne elektrarne so prehitele vse druge vire skupaj

V sončnih prazničnih dneh je cena elektrike zaradi velike proizvodnje sončnih elektrarn za več ur na dan padla globoko v negativno smer.
Borut Tavčar 6. 5. 2026 | 13:58
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Tehnološki velikani

Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
Preberite več
Novice  |  Okolje
Hrvaška

Pri Umagu našli domnevno ustreljenega delfina

Policija sumi, da ga je nekdo ustrelil, zato so napovedali vložitev kazenske ovadbe proti neznanemu storilcu.
6. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Moški v Šiški zabodel 42-letno žensko

Osumljenec je s kraja dogodka pobegnil, a ga je policija kmalu izsledila ter ga pridržala.
6. 5. 2026 | 13:41
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Tehnološki velikani

Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
Preberite več
Novice  |  Okolje
Hrvaška

Pri Umagu našli domnevno ustreljenega delfina

Policija sumi, da ga je nekdo ustrelil, zato so napovedali vložitev kazenske ovadbe proti neznanemu storilcu.
6. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Moški v Šiški zabodel 42-letno žensko

Osumljenec je s kraja dogodka pobegnil, a ga je policija kmalu izsledila ter ga pridržala.
6. 5. 2026 | 13:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenska agencija za mlade zbira prijave

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo