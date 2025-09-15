Slovenci selektorja niso upoštevali, zdaj jih čaka pekel

Svetovno prvenstvo je v odbojkarskih krogih najbolj prestižno in tudi kakovostno tekmovanje, vrhunska odbojka se igra na vseh celinah. Nekaj favoritov v ostri konkurenci že po dveh tekmah pakira kovčke, med njimi pa še ni Slovenije, ki po porazu z 2:3 in s točko proti Bolgariji ostaja v igri za napredovanji. Računica je jasna in enostavna, jutri (15) proti Nemčiji šteje vsaka zmaga, ob porazu možnosti za napredovanje Slovencev ni.

Glavni akterji izbrane vrste so pred tekmo po vrsti opozarjali na moč in hitro igro Bolgarov, trenutno najbolj zanimive mlade reprezentance na svetu, ki že sodi v krog tihih favoritov za odličja tudi na tem prvenstvu. S povprečno višino 203 cm nevarnost preti z vseh položajev, neustavljiv je Aleksandar Nikolov, ki je tudi proti Slovencem dosegel 26 točk. »Od Bolgarije smo pričakovali takšno igro, trenutno so telesno najmočnejša ekipa na svetu. Fabio nam je dejal, da bomo po uri in 15 minutah doma, če bomo z njimi igrali na moč,« je razpad v slovenski igri v prvih dveh nizih pojasnil Jani Kovačič.

Visok skok in hitra igra Bolgarov sta za tekmece telesno zelo naporna. Foto Volleybalworld

Po Slovencih je deževalo z vseh strani, dvakrat so Bolgarom pustili hitro vodstvo na začetku nizov za pet točk, mladi igralci so dobili zalet in s servisom še bolj pritisnili na Slovence. Nik Mujanović se najbrž počuti, kot bi odigral dva dvoboja, na sprejemu je bil najljubša tarča Bolgarov, tudi sprememba taktike s štirimi igralci v polju ob servisu nasprotnika ni obrodila sadov. Slovenski napadi so bili premalo izdelani, udarci pa predaleč od mreže in lahek plen za visok trojni blok Bolgarov, ki je dva niza deloval odlično.

Fabio nam je dejal, da bomo v uri in 15 minutah doma, če bomo z njimi igrali na moč. Jani Kovačič

Dišalo je po hudem porazu, z vrnitvijo Gregorja Ropreta na mesto podajalca je sledil igralski zasuk v pravo smer. »Agresivno smo šli v dvoboj z Bolgari in to ni prineslo rezultata. Nato smo se na začetku tretjega niza zbrali in začeli igrati svojo igro, malo sreče nam je zmanjkalo v petem nizu, da bi zmagali, a sem videl veliko pozitivnih stvari v igri,« kljub porazu ni bil razočaran Žiga Štern. Slovenski servis je počasi stekel, še bolj odločilen je bil padec v bolgarski odbojki, ki na superzvezdniški ravni tudi ne morejo vztrajati več kot dve uri. Prvi dobljeni niz je Slovence sprostil, napet dvoboj v četrtem je pripadel izbrancem selektorja Solija, ki so imeli na svoji strani več izkušenj pred dirko do ključnih 15 točk. V njej so imeli Bolgari tudi kanček sreče, Slovencem pa ostaja sredin boj za drugo mesto. »Imamo popravni izpit z Nemčijo, če zmagamo, gremo naprej,« je misli strnil Kovačič.

Visok skok in hitra igra Bolgarov sta za tekmece telesno zelo naporna. Foto Volleybalworld

Preveč zapravljenih priložnosti

Ob odsotnosti kapetana Tineta Urnauta, ki z bolečinami dvoboje na Filipinih še vedno spremlja s klopi, je odgovornost za prikazano prevzel vicekapetan Jan Kozamernik: »Rezultat boli, predvsem zaradi pristopa na začetku tekme, ki ni bil pravi. Potem smo lepo stali na igrišču in igrali pravo odbojko, nismo več dovolili Bolgarom, da bi se poigravali z nami. Kdor je v petem nizu bolj zbran, zmaga tekmo, mi pa smo zapravili prevečl priložnosti.«

338 cm je višina, s katere žogo zabija Aleksandar Nikolov

Slovenci so v Manilo prišli z jasnim ciljem, po četrtem mestu pred tremi leti zdaj želijo še stopničko više. V polni postavi bi bili med favoriti, tako bodo napadali z druge linije, kar za pomlajeno zasedbo ni nujno slabo. Presenečenja se na mundialu že dogajajo, sedma reprezentanca sveta Japonska je po dveh tekmah brez možnosti za napredovanje, močno na nitki visi še nekaj favoritov. Skupinski del je potrebno predvsem preživeti, na slovenski poti k osmini finala zdaj stojijo 40-letni veteran György Grozer in nemški soigralci, ki so s 3:0 zlahka odpravili Čilence. »Šlo bo za peklensko klanje na parketu,« Alen Pajenk potrjuje, da se prvenstvo za Slovence zdaj začenja zares.