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Slovenci so enotni: štirikrat je bilo dovolj, zdaj čas za kolajno

Odbojkarska reprezentanca v Ningboju pričakuje jutrišnji (9.00) dvoboj s Turčijo v četrtfinalu lige narodov. Brez poškodovanih Kovačiča in Šterna.
Fabio Soli zaupa Gregi Okrogliču (desno), ki bo stopil v čevlje Janija Kovačiča. Foto Leon Vidic
Galerija
Fabio Soli zaupa Gregi Okrogliču (desno), ki bo stopil v čevlje Janija Kovačiča. Foto Leon Vidic
Nejc Grilc
28. 7. 2026 | 05:10
4:35
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Na več kot 24 ur dolgo pot na Kitajsko se slovenski odbojkarji niso odpravili, da bi v Ningboju občudovali lokalne znamenitosti. Petič v zadnjih šestih letih bodo igrali na zaključnem turnirju osmerice v ligi narodov, večkrat so jo imeli na dosegu roke, a so domov vedno znova prišli brez kolajne. »Nikoli s turnirja še nismo odšli, kot bi si želeli. Z našim trudom si zaslužimo, da se enkrat domov vrnemo tudi z odličjem,« Jan Kozamernik nikakor ne skriva, da bi morebitna poraz v četrtfinalu ali kot lani lesena kolajna predstavljala razočaranje za vse boljšo izbrano vrsto. Po letu dni so se Slovenci vrnili v Ningbo, tokrat z drugačnimi občutki in pričakovanji. Lanska uvrstitev med osmerico je bila za prevetreno, poolimpijsko zasedbo dosežek, četrtfinalna zmaga nad Francozi pa pika na i, ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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