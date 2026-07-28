Slovenci so enotni: štirikrat je bilo dovolj, zdaj čas za kolajno

Na več kot 24 ur dolgo pot na Kitajsko se slovenski odbojkarji niso odpravili, da bi v Ningboju občudovali lokalne znamenitosti. Petič v zadnjih šestih letih bodo igrali na zaključnem turnirju osmerice v ligi narodov, večkrat so jo imeli na dosegu roke, a so domov vedno znova prišli brez kolajne. »Nikoli s turnirja še nismo odšli, kot bi si želeli. Z našim trudom si zaslužimo, da se enkrat domov vrnemo tudi z odličjem,« Jan Kozamernik nikakor ne skriva, da bi morebitna poraz v četrtfinalu ali kot lani lesena kolajna predstavljala razočaranje za vse boljšo izbrano vrsto. Po letu dni so se Slovenci vrnili v Ningbo, tokrat z drugačnimi občutki in pričakovanji. Lanska uvrstitev med osmerico je bila za prevetreno, poolimpijsko zasedbo dosežek, četrtfinalna zmaga nad Francozi pa pika na i, ...