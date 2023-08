Slovenci so proti Ukrajini uspešno ogreli motorje

Slovenska odbojkarska reprezentanca je doslej na velikih tekmovanjih v skupinskem delu že nekajkrat nepričakovano izgubila, a to ni bilo usodno, saj je nato bolje zaigrala v izločilnih bojih. Letošnje evropsko prvenstvo, kjer branijo srebrno odličje, so začeli proti neugodnim Ukrajincem.

V prvem nizu so nasprotniki igrali zelo dobro, na sprejemu skoraj niso delali napak, v napadu pa so dober sprejem izkoristili in predvsem z udarci po paraleli povzročali slovenskim sprejemalcem kar precej dela. Slovenija je bila blizu, v tesni končnici pa so bili Ukrajinci vendarle boljši in uvodni niz so dobili s 25:23.

Slovenski selektor Georghe Cretu je reprezentante pred EP pohvalil, da odlično berejo igro in tudi po izgubljenem nizu mirnega Romuna ni zajela panika. Izkušenim slovenskim zvezdnikom, med katerimi sta danes izstopala Rok Možič v vlogi korektorja in pa Alen Pajenk (ne le v bloku, tudi s servisi), se je v drugem nizu vendarle odprlo, po zmagi s 25:22 pa jim je breme padlo z ramen.

Gheorghe Cretu vliva mirnost v slovensko izbrano vrsto. Foto: Jure Eržen/Delo

V trejtem nizu so bili Slovenci še boljši, na drugi strani pa so Ukrajinci začeli delati napake in razlika se je povečevala. Priložnost za igro je ob udarni postavi dobil še mladi Nik Mujanovič, glede na potek tekme pa Slovenija za zanesljivo zmago s 3:1 (zadnji niz 25:20, bilo je tudi že 19:9) ni potrošila preveč moči. Šlo je bolj kot ne za dobro ogrevanje motorjev, v Varni jih čakajo tudi precej težji nasprotniki.