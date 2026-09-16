Slovenci so se vrnili v zmagovite tirnice in se ogreli za jutrišnji veliki derbi

Slovenski odbojkarji so se po presenetljivem ponedeljkovem porazu z Grki vrnili v zmagovite tirnice in danes dosegli še tretjo zmago na evropskem prvenstvu v Modeni, potem ko so s 3:1 (-24, 13, 25, 23) strli odpor Čehov. Toda za tokratni uspeh so se morali zelo potruditi, saj so se tekmeci pred 630 gledalci izkazali za nadvse čvrste nasprotnike.

Izbranci selektorja Fabia Solija tekme znova niso začeli najbolje, saj so uvodni niz, ki je bil zelo izenačen, izgubili s 24:26. Toda slabši štart jih ni vrgel iz tira. V drugem so nato pokazali svoj pravi obraz, stvari vendarle postavili na svoje mesto in tekmece odpravili s 25:13.

Čehi so nudili hud odpor Slovencem. FOTO: Luca Del Prete/CEV

Tretji niz je bil spet izjemno izenačen, v ključnih trenutkih pa so naši reprezentanti ohranili mirno kri in prešli v vodstvo (27:25). A s tem češkega odpora še ni bilo konec. Sledil je četrti niz, v katerem si prav tako nobena od ekip ni priigrala večje prednosti, v končnici pa so bili Slovenci znova bolj zbrani in natančni za zmago s 25:23.

V naši reprezentanci je bil znova najbolj učinkovit Nik Mujanović, ki je dosegel 21 točk, medtem ko jih je Rok Možič dodal 17.

Slovenija – Češka 3:1 (-24, 13, 25, 23) Dvorana PalaPanini, gledalcev 630, sodnika: Yener (Turčija) in Kellenberger (Nemčija). Slovenija: Pajenk 11 (1 as, 2 bloka), Planinšič 1, Kozamernik 11 (1 as, 3 bloki), Marovt, Bračko 13 (1 as, 2 bloka), Štalekar, Okroglič, Kovačič, Urnaut 3, Možič 17 (1 as, 1 blok), Mujanović 21 (2 asa, 3 bloki), Kržič, Najdič, Šen. Češka: Pavliček, Drahonovsky, Monik, Benda 15 (1 as, 2 bloka), Svoboda 1, Bartunek, Vašina 12 (2 asa, 1 blok), Pastrnak 1 (1 as), Sotola, Klimeš 10 (2 asa, 2 bloka), Indra 16 (1 blok), Roman, Klajmon 7, Zajiček.

V prvi tekmi dneva v skupini A so Švedi s 3:1 (-19, 23, 21, 19) premagali Slovake.