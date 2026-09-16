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Drugo

Slovenci so se vrnili v zmagovite tirnice in se ogreli za jutrišnji veliki derbi

Naša moška odbojkarska reprezentanca je po hudem boju na evropskem prvenstvu v Modeni strla odpor Češke.
Slovenski odbojkarji so po hudem boju premagali Čehe. FOTO: Luca Del Prete/CEV
Galerija
Slovenski odbojkarji so po hudem boju premagali Čehe. FOTO: Luca Del Prete/CEV
Miha Šimnovec
16. 9. 2026 | 23:26
17. 9. 2026 | 00:13
3:01
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Slovenski odbojkarji so se po presenetljivem ponedeljkovem porazu z Grki vrnili v zmagovite tirnice in danes dosegli še tretjo zmago na evropskem prvenstvu v Modeni, potem ko so s 3:1 (-24, 13, 25, 23) strli odpor Čehov. Toda za tokratni uspeh so se morali zelo potruditi, saj so se tekmeci pred 630 gledalci izkazali za nadvse čvrste nasprotnike.

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Izbranci selektorja Fabia Solija tekme znova niso začeli najbolje, saj so uvodni niz, ki je bil zelo izenačen, izgubili s 24:26. Toda slabši štart jih ni vrgel iz tira. V drugem so nato pokazali svoj pravi obraz, stvari vendarle postavili na svoje mesto in tekmece odpravili s 25:13.

Čehi so nudili hud odpor Slovencem. FOTO: Luca Del Prete/CEV
Čehi so nudili hud odpor Slovencem. FOTO: Luca Del Prete/CEV

Tretji niz je bil spet izjemno izenačen, v ključnih trenutkih pa so naši reprezentanti ohranili mirno kri in prešli v vodstvo (27:25). A s tem češkega odpora še ni bilo konec. Sledil je četrti niz, v katerem si prav tako nobena od ekip ni priigrala večje prednosti, v končnici pa so bili Slovenci znova bolj zbrani in natančni za zmago s 25:23.

V naši reprezentanci je bil znova najbolj učinkovit Nik Mujanović, ki je dosegel 21 točk, medtem ko jih je Rok Možič dodal 17.

Slovenija – Češka 3:1 (-24, 13, 25, 23)

Dvorana PalaPanini, gledalcev 630, sodnika: Yener (Turčija) in Kellenberger (Nemčija).

Slovenija: Pajenk 11 (1 as, 2 bloka), Planinšič 1, Kozamernik 11 (1 as, 3 bloki), Marovt, Bračko 13 (1 as, 2 bloka), Štalekar, Okroglič, Kovačič, Urnaut 3, Možič 17 (1 as, 1 blok), Mujanović 21 (2 asa, 3 bloki), Kržič, Najdič, Šen.

Češka: Pavliček, Drahonovsky, Monik, Benda 15 (1 as, 2 bloka), Svoboda 1, Bartunek, Vašina 12 (2 asa, 1 blok), Pastrnak 1 (1 as), Sotola, Klimeš 10 (2 asa, 2 bloka), Indra 16 (1 blok), Roman, Klajmon 7, Zajiček.

V prvi tekmi dneva v skupini A so Švedi s 3:1 (-19, 23, 21, 19) premagali Slovake.

Jutri v derbiju proti Italijanom

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je pred novo zahtevno nalogo na evropskem prvenstvu v Modeni. V jutrišnjem derbiju (z začetkom ob 21.05) skupine A se bo postavila po robu favorizirani domači izbrani vrsti, ki ima že sedem zlatih lovorik s tega tekmovanja (1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005 in 2021). Na prejšnjem prvenstvu stare celine so si Italijani priigrali srebrno kolajno, potem ko so v velikem finalu izgubili s Poljaki.

 

 

 

 

   

   

 

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odbojkaslovenska odbojkarska reprezentancaČeškaevropsko prvenstvoModena

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