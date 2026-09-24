Slovenci v Ivrei po nove kolajne, prvi boj za odličja že danes

V italijanski Ivrei se bo danes začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prve komplete kolajn bodo podelili že na popoldanskih ekipnih preizkušnjah, pred tem pa bodo na sporedu kvalifikacije v vseh posamičnih disciplinah kajaka in kanuja.

Z visokimi cilji se je na severozahod Italije odpravila tudi slovenska izbrana vrsta z 12 tekmovalci. Na lanskem EP v Vaires-sur-Marnu pri Parizu je reprezentanca osvojila tri odličja.

Srebro na ekipni tekmi bodo danes branili kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar, ki je bil bronast tudi na posamični tekmi kanuistov. Do nekoliko presenetljivega brona je lani med kajakaši prišel še Martin Srabotnik.

Prve kolajne že popoldne

Spored prvega dne se bo ob 9. uri začel s kvalifikacijami kajakašic in kajakašev, od 11.20 pa bodo tekmovali še kanuistke in kanuisti.

Ekipni finali se bodo ob 14.30 začeli s kajakašicami, ob 15.10 bodo na vrsti kajakaši, ob 16.15 kanuistke, ob 16.50 pa še kanuisti.

Slovensko izbrano vrsto bodo ob omenjenih dobitnikih kolajn s prejšnjega EP zastopali še Peter Kauzer in Lan Tominc med kajakaši. Med kanuistkami bodo nastopile Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog, v kajaku pa ob Hočevar in Novak še Eva Terčelj.

V soboto še kajakaški kros

V kajakaškem krosu bodo na startu Žiga Lin Hočevar, Jakob Šavli in Jernej Kramer v moški ter Eva Alina Hočevar, Novak in Terčelj v ženski konkurenci.

V petek bodo na sporedu posamični boji v kajakaški in kanuistični konkurenci, v posamičnem krosu in na tekmah na izpadanje pa se bodo tekmovalci in tekmovalke merili v soboto.