Slovenci z Nizozemci za slovo od Filipinov

V pisani športni julijski nedelji bo glede slovenskih nastopov najprej završalo med našo moško odbojkarsko reprezentanco. Pred njo je namreč v Pasay Cityju na Filipinih ob 9. uri zadnja tekma rednega dela lige narodov. Varovanci romunskega stratega na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja so si že zagotovili nastop na zaključnem turnirju najboljše osmerice.

Tekmec, ki bo bodisi 19. bodisi 20. julija v Gdansku na Poljskem stal nasproti slovenskim odbojkarjem, še ni znan. Sicer pa so si ti po porazu Nizozemske proti Japonski že zagotovili najmanj 7. mesto, kar bi pomenilo, da bi se v četrtfinalu pomerili z drugouvrščeno ekipo ligaškega dela.

Slovenski odbojkarji so zadnji, tretji turnir lige narodov v predmestju Manile začeli s porazom proti Poljski (2:3), nato so premagali Kitajsko (3:1), nemočni pa so bili proti Italiji (0:3).

Pred tem so na prvih dveh turnirjih v Nagoji (Jap) in Orleansu (Fra) premagali Srbijo, Francijo, Iran, Argentino, Kanado in Kubo, izgubili pa proti Bolgariji in Braziliji.

Nastop v Gdansku so si poleg sedmouvrščene Slovenije (razmerje zmag in porazov 7-4) že zagotovile reprezentance Japonske (10-1), Italije (9-3) Poljske (9-2), ZDA (8-2), Brazilije (8-4) in Argentine (8-3). Za zadnje mesto se borijo Nizozemci (5-6), Francozi (5-5) in Srbi (5-6).