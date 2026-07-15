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Slovenci za kosilo in za sedmo zmago Nemcem oddali niz

Atomski dvojček Nik Mujanović, Rok Možić dosegel kar 55 točk pri zmagi s 3:1, ki je slovenske odbojkarje približuje petem zakljkučnemu turnirju lige narodov.
Nik Mujanović (v sredini) in Rok Možič (desno) sta bila imenitno razpoložena in neustavljiva za nemške tekmece. FOTO: VNL
Galerija
Nik Mujanović (v sredini) in Rok Možič (desno) sta bila imenitno razpoložena in neustavljiva za nemške tekmece. FOTO: VNL
Š. R., STA
15. 7. 2026 | 15:42
15. 7. 2026 | 15:42
2:22
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Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na deveti tekmi lige narodov in prvi na tretjem turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3:1 (17, 17, -23, 26). Slovenski odbojkarji so prišli že do sedme zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir.

Slovenski odbojkarji so na preteklih dveh turnirjih zbrali šest zmag, kar nekaj sicer tesnih, in dva poraza ter zadnji turnir lige pričakali na visokem četrtem mestu. Nemci so bili medtem doslej polovično uspešni (4-4). Slovenci so proti Nemčiji dobili zadnje štiri obračune, nazadnje lani na svetovnem prvenstvu na Filipinih. Na svetovni lestvici so Slovenci šesti, Nemci pa 11.

Zmaga izbrance italijanskega strokovnjaka Fabia Solija praktično pelje na zaključni turnir lige. Od leta 2022 je bilo za napredovanje dovolj že šest zmag, tako da ima Slovenija s sedmo mesto na zaključnem turnirju že skoraj zagotovljeno, a bo na uradno potrditev še treba nekoliko počakati. Pred Slovenijo je trenutno na vrhu lestvice le nepremagljiva Japonska.

V slovenski vrsti, ki lovi peti zaključni turnir v šestih sezonah, trikrat pa je bila na koncu četrta, tokrat ni bilo rahlo poškodovanih Janija Kovačiča in Tončka Šterna, znova je bilo tudi nekaj rotacij. To se v prvih dveh nizih ni poznalo, Slovenci so bili od tekmeca boljši v vseh pogledih, medtem ko so se v tretjem in četrtem nizu precej bolj namučili.

Pri Sloveniji sta blestela Nik Mujanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. V nemški vrsti je bil z 22 točkami najuspešnejši Erik Röhrs.

Slovenski odbojkarji bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali tri tekme v treh dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran.

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odbojkaliga narodovSlovenijaNemčijaNik MujanovićRok Možič

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