Slovenci začeli olimpijske kvalifikacije

Berlin - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je danes ob 16.30 začela kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu. V naslednjih šestih dnevih jih bo gostil Berlin, prvi tekmeci slovenske izbrane vrste bodo Belgijci.



Po dnevu premora Slovenijo v okviru skupine A nato čakata še obračuna z Nemci in Čehi. V polfinale se uvrstita dve najboljši reprezentanci. Na OI v Tokio gre samo končni zmagovalec.



Slovenci so proti Belgijcem dobili zadnje tri medsebojne obračune, boljši so bili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018, nato pa dvakrat še na samem svetovnem prvenstvu. Belgijci so se vselej dobro upirali, pokazali so, da so kakovostna reprezentanca, ki lahko preseneti. V slovenskem taboru se zavedajo, da bo tekma izredno pomembna.



Poraz sicer ne bi bil usoden, bi pa bilo zelo dobrodošlo, če bi si varovanci Alberta Giulianija za nadaljevanje turnirja priborili zalet in se jim ne bi bilo potrebno reševati v tekmi z gostitelji turnirja, Nemčiji, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani.



»Tekma z Belgijci je zelo pomembna za ta turnir, ker je to prva tekma, ki pa hkrati verjetno že odloča o tem, kdo bo napredoval v polfinale. Dobro moramo odpreti turnir in premagati Belgijce. Zavedati se moramo, da moramo odigrati stoodstotno, nikogar podcenjevati, pa čeprav se morda zdi, da je naša skupina lažja. Belgijci imajo kakovost, njihovi igralci igrajo v tujini in treba se bo maksimalno pripraviti nanje in tekmo dobiti,« je pred tekmo dejal libero slovenske reprezentance Jani Kovačič.