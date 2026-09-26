Slovenci zaključujejo nalogo, iz Milana želijo z bronom (17.00)

Po polfinalnem razočaranju časa za objokovanje zamujene priložnosti ni. Slovence danes čaka še zadnje dejanje evropskega prvenstva v odbojki, tekma za bron proti Finski, ki je eno največjih presenečenj turnirja. Finci so se šele drugič v zgodovini prebili med najboljše štiri reprezentance stare celine, zdaj pa lovijo največji uspeh finske moške odbojke: prvo kolajno na evropskih prvenstvih.

Motiva zato na finski strani zagotovo ne bo manjkalo. Za Slovenijo je položaj drugačen, saj ima za seboj že tri evropska srebra in bron, zato bo pomembno predvsem, kako hitro bodo Fabio Soli in njegovi varovanci iz glav izbrisali petkov poraz proti Poljski. Slovenci imajo več izkušenj s tekmami za odličja, Finci pa priložnost, kakršne njihova reprezentanca še ni imela. Ob kakovosti na igrišču bo zato odločilno tudi, kdo bo po napornih polfinalnih obračunih premogel več energije in želje za zadnji korak do kolajne.

Rok Možič je pomemben slovenski adut. Foto Luca Del Prete

Da slovenski tabor po porazu še ni končal prvenstva, je po polfinalu poudaril tudi Jan Kozamernik. »Zdaj moramo čim prej pozabiti to tekmo. Pred nami je še ena tekma in še vedno imamo možnost osvojiti kolajno,« je sporočil slovenski bloker. Časa za regeneracijo in pripravo ni bilo veliko, a za Slovence vendarle precej več kot za Fince, ki so šele zvečer klonili proti Franciji (1:3).

Finale Francija – Poljska bo ob 21. uri.