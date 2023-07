Slovenci že na zaključnem turnirju v Gdansku

Slovenski odbojkarji so v ligi narodov že dve tekmi pred koncem izpolnili cilj. Z zmago proti Kitajski na tretjem turnirju na Filipinih s 3:1 (21, 20, -24, 22) so se uvrstili na zaključni turnir najboljših osem ekip v Gdansku. Za varovance Gheorgheja Creţuja je bila to sedma zmaga na deseti tekmi v ligi.

V slovenski igri je bilo spet veliko nihanj, a ko je bilo najbolj potrebno so bili vendarle dovolj zbrani, da so prišli do pričakovane in pomembne zmage. Slovenski odbojkarji so za potrditev vstopnice za zaključni turnir potrebovali zmago s 3:0 ali 3:1. Po dveh nizih je kazalo, da bodo do tega z lahkoto prišli, v tretjem nizu so imeli že tudi dve zaključni žogi, a ju zapravili. Ko je bilo v četrtem nizu že 15:10 za Kitajce, se je napovedovalo, da bi lahko Slovenija po Poljski še na drugi tekmi zapravila vodstvo 2:0, vendar se to ni zgodilo.

Ko so uvideli, da je vrag odnesel šalo, so prestavili v prestavo višje. Klemen Čebulj, z 21 točkami najučinkovitejši v slovenski vrsti, Jan Kozamernik s štirimi asi najboljši server na tekmi, Žiga Štern, ki je na mestu sprejemalca uspešno zamenjal Roka Možiča, in podajalec Uroš Planinšič, ta je dobil priložnost za igro v četrtem nizu, so bili tvorci zasuka za zmago s 3:1.

Slovenska bratovščina

Začetek tekme je kazal na to, da je Slovenija precej kakovostnejši tekmec in da bi tekmo morala dobiti. Povedla je z 11:5, a nato so se začela nihanja v igri, ki so bila prisotna skozi vso srečanje. Kitajci so se nekajkrat približali na točko zaostanka, zadnjič pri izidu 22:21, toda v sami končnici so se jim zatresle roke, storili so nekaj napak, kar je Sloveniji omogočilo vodstvo z 1:0.

Slovenski odbojkarji so že na zaključnem turnirju v Gdansku. FOTO: volleyballworld

Tudi v drugem nizu so imeli evropski podprvaki ves čas pobudo, pri izidu 22:15 je kazalo, da bodo gladko povedli z 2:0, toda nato so dovolili tekmecem tri zaporedne točke. Točka Šterna in neubranljivi servis Čebulja pa sta poskrbela, da je Slovenija vendarle brez posebne drame vodstvo povišala.

Dobro ji je kazalo tudi v tretjem nizu, a je vodstvo 24:22 zapravila, tekmec pa je s štirimi zaporednimi točkami prišel do niza. Nato so Kitajci nadaljevali z zanesljivo igro, njihovo vodstvo 15:10 Sloveniji ni obetalo nič dobrega, toda v nadaljevanju so se vendarle zbrali. As Šterna je pomenil vodstvo 17:16. Tekmec se sicer še ni dal, še enkrat je povedel z dvema točkama razlike (19:21), toda Slovencem je uspel še en juriš, piko na i sta postavila blok Čebulja in as Kozamernika.

»Pomembne so predvsem lekcije s te tekme. Dobili smo tudi dokaz, da lahko nadomestimo veliko razliko in tekmece včasih uničujemo, ko držimo žogo v igri v obrambi. Ob koncu tretjega niza, ko so se Kitajci branili kot nori, sem v svojih fantih videl še več ognja in boja za vsako žogo. To kakovost imamo, kemija je dobra, dobro sprejemamo, igramo v obrambi in bloku. Včasih pa se v takšnih tekmah ekipa še bolj poveže in odnese samozavest ter zaupanje v svoje znanje. Fantje so si blizu, kot sem včeraj dejal, gre za bratovščino, vsi igrajo drug za drugega. To je bolj pomembno kot porazi in zmage. To je lastnost te ekipe, da ostane skupaj tudi ob težavah. Jutri je nov dan in nova tekma. Včeraj svetovni podprvaki Poljaki, jutri svetovni prvaki Italijani, kaj bi lahko bilo boljšega. To so trenutki, ki bodo pomembni za naslednje mesece. Ti bodo zelo zahtevni, saj nam bodo dali možnosti, da se izkažemo v drugih bitkah. Veselim se dvobojev proti takšnim tekmecem, saj nas to dela močnejše,« je povedal selektor Gheorghe Creţu.

Slovenija – Kitajska 3:1 (21, 20, -24, 22) Dvorana SM Mall of Asia, sodnika Akinci (Turčija), Firouzi (Iran). Slovenija: Pajenk 6 (1 blok), Planinšič, Kozamernik 13 (4 ase, 1 blok), Kök, Toman, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern 18 (1 as), Ropret 1, Urnaut 13, Čebulj 21 (2 bloka, 1 as), Možič, Mujanović; Kitajska: D. Wang 7 (2 asa, 2 bloka), Jiang 9 (1 as, 1 blok), H. Wang, Yang, Yu 15, Guo, Li 1, Zhai 8 (2 asa), Peng 8 (2 bloka), Qu, Chen, Rao, Zhang 16 (2 bloka), B. Wang.

Jutri z zlatimi z EP in SP

»Za nami je težka tekma. Začeli smo jo dobro, brez večjih težav dobili prva dva niza. Nato pa je sledil padec zbranosti, najbrž je svoje dodala utrujenost, nismo bili z glavo pri stvari. Mučili smo se celoten tretji niz, ko smo ga že imeli že v rokah, smo ga izgubili. Po tem se je bilo težko spet zbrati, nam pa zelo veliko pomeni, da smo se vrnili po zaostanku, kar kaže na naš značaj. Na koncu smo pokazali nekaj odličnih individualnih potez, a moram reči, da je vendarle zmagala ekipa. Zdaj se moramo spočiti, jutri naš čaka zelo solidna ekipa Italije. Trenutno sicer še niso v najboljši formi, delajo napake. Mi bomo morali izrabiti priložnosti, ki se nam bodo ponudile. Verjamem, da lahko najprej osvojimo kakšno točko, nato pa tudi zmagamo,« je dodal srednji bloker Jan Kozamernik.

Sprejemalec Žiga Štern je dodal: »Po petih nizih včeraj smo pričakovali, da nam ne bo lahko. Noge so težke, a vesel sem, da smo se po izgubljenem tretjem nizu in zaostanku v četrtem uspeli pobrati in strnili vrste. Vesel sem zaradi zmage, upam pa, da bomo jutri pokazali boljšo igro.«

V petek se bodo Slovenci, trenutno četrtouvrščeni na lestvici lige, merili s svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani, ti so trenutno štiri točke za Slovenijo na petem mestu.