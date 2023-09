Slovenci zlahka do tretje zmage

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva z lahkoto prišla do tretje zmage. Španijo je v Varni premagala gladko, pri tem pa se ni niti enkrat znašla v položaju, ko bi lahko razmišljala, da bi izgubila tekmo. V vseh prvinah je bila boljša, posledica tega je bila maksimalna zmaga 3:0 (19, 15, 15).

Slovenija je bila za razred boljša tekmica, selektor Gheorghe Creţu si je lahko privoščil, da že sredi drugega niza v igro pošlje nekatere rezerviste, vstopila sta bloker Sašo Štalekar in organizator igre Uroš Planinšič, v tretjem nizu pa še en bloker Danijel Koncilja, a na igro in rezultat menjave niso vplivale. Kljub zaostanku z 9:11 so Slovenci tudi v tretjem nizu pokazali premoč in se sprehodili do tretje zmage, ki jim zagotavlja nastop v osmini finala.

Slovenski odbojkarji so bili od tekmecev, ki so v prvem kolu presenetili Bolgare, a že na drugi tekmi proti Hrvaški pokazali, da je bilo presenečenje predvsem posledica slabe bolgarske igre, za nekaj razredov boljši tekmec.

V prvem nizu so se še nekako upirali, po začetnem zaostanku še poskušali ujeti razpoložene Slovence, a že po bloku Klemna Čebulja, danes enega najbolj razpoloženih slovenskih igralcev in s 17 točkami tudi najučinkovitejšega, za 16:11 je bilo bolj ali manj jasno, da Španci v tem dvoboju nimajo veliko možnosti.

Slovenija – Španija 3:0 (19, 15, 15) Palača kulture in športa Varna, 150 gledalcev, sodnika Zulfugarov (Azerbajdžan), Simić (Srbija) Slovenija: Pajenk 7 (3 bloki), Planinšič, Kozamernik 1, Toman, Bračko 1, Štalekar 4 (2 bloka), Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Ropret, Urnaut 14 (2 asa), Čebulj 17 (2 asa, 1 blok), Možič 8 (1 blok), Mujanović 1; Španija: Almansa, Rodriguez 6 (1 blok), Ruiz, Ramon 8, Ruiz Posadas, Diedhiuu 2, Villena 2 (1 as), Fornes 5, Iribarne, Gimeno 4 (1 blok), Martin, Sanchez, Ribas 5, Larranaga.

Drugi niz je to samo še potrdil. Do 5:5 so Španci še držali stik, a pozneje na slovenski pritisk niso imeli odgovora. Kakovostno razliko prvih ekip je hitro uvidel tudi Creţu, ki je nekaterim nosilcem igre privoščil počitek, rezervist Štalekar pa je pokazal velik motiv. Z njegovim blokom je Slovenija povedla s 13:7, Čebulj je vodstvo še povečal, Španci pa se niso mogli izogniti zanesljivemu porazu tudi v tem nizu.

Kakovostna razlika

Upanja tudi v nadaljevanju niso izgubili, kar je dokazovalo vodstvo z 9:7 v tretjem nizu, a kakovostna razlika je bila vendarle prevelika, da bi lahko upali na podaljšanje dvoboja. Po servisih Tineta Urnauta je Slovenija spet prišla do zanesljivega vodstva, po asu Čebulja je bilo maloštevilnim gledalcem, tudi skupini 50 slovenskih navijačev, jasno, kdo bo zmagovalec.

»Za nas je to bila dobra tekma, predvsem zaradi dejstva, da nismo popustili, tudi ko so na igrišče prišli igralci z manj igralnimi minutami. Za ekipni duh je bilo to odlično. Nisem zahteval, da od začetka igramo na maksimum. Moramo iti korak za korakom. Trdo smo delali po ligi narodov, vidimo pa, da podobno razmišljajo tudi druge favorizirane ekipe. Tisti, ki so v pogonu skozi vse poletje, morajo vnovič najti pravi ritem,« je omenil selektor Creţu.

»Od prve točke smo šli na polno. Videlo se je, da smo prišli v tekmovalni ritem. Španci niso začeli v najboljši postavi, zato smo bili še bolj samozavestni. Vesel sem, da smo zmagali s 3:0. Prihranili smo si nekaj moči, da bomo v naslednjih tekmah lahko še bolj zbrani, da lahko pokažemo še dve dobri predstavi. Če bomo držali skupaj, kot smo se tokrat, se nimamo česa bati,« je dejal prosti igralec Jani Kovačič.

Po dnevu odmora se bodo izbranci Gheorgheja Creţuja v ponedeljek merili s Hrvaško.