Slovenec hoče od Poljakov iztrgati vsak zaslužen cent

Tonček Štern je zdaj član turškega Halkbanka FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Slovenski odbojkarski reprezentant in član turškega Halkbankaje podal izjavo za javnost, v kateri je pojasnil, da njegov nekdanji klub BKS Visla Bydgoszcz ni izpolnjeval obveznosti v pogodbi, zaradi česar se je odločil za enostransko prekinitev pogodbe.Štiriindvajsetletnik je ostro odgovoril na izjave svojega nekdanjega trenerja pri poljskem moštvu, ki je v uradni izjavi kluba konec januarja dejal, da se je Štern izkazal za »nezrelega igralca s šibko psiho, ki ga najverjetneje mika zgolj boljša finančna ponudba«.V izjavi za javnost, ki jo je 24-letnik poslal na spletni odbojkarski portal WorldofVolley, je zapisal: »Zaradi netočnih poročil ter številnih medijskih vprašanj glede mojega odhoda iz BKS Visla Bydgoszcz se čutim dolžnega pojasniti položaj,« je začel.»Kot profesionalni odbojkar sem v zadnjih mesecih dal vse od sebe, da pripomorem k najboljšim predstavam in rezultatom kluba. Toda kljub moji popolni zavzetosti in prizadevanjem klub več mesecev ni izpolnjeval številnih dogovorjenih obveznosti.«Nadalje je Štern dejal, da se je odločil zaščititi svoje interese, pri čemer je najel športno pravno firmo Cresta. Nekdanjemu klubu je dal čas, da popravi situacijo, kar pa so po njegovem pisanju zamudili. Zaradi tega je enostransko prekinil pogodbo.»Namesto netočnih informacij in obrekovanj bi bilo bolje, da klub izplača zamujene obveznosti, ki mi pripadajo. Odločen sem, da bom odšel na Evropsko odbojkarsko zvezo (CEV) in zahteval, kar mi pripada za moje delo profesionalnega odbojkarja,« je še pristavil korektor slovenske odbojkarske reprezentance, ki je po objavljeni izjavi za javnost podal še kratko izjavo za spletni portal Sportal.»Bomo videli, ali se bodo strinjali z našimi zahtevami. Če ne, bomo šli tudi na Cev, da še njim pojasnim, da so informacije Poljakov netočne in da si denar za opravljeno delo tudi zaslužim,« so zapisali pri slovenskem mediju.Šternov nekdanji klub se je po pisanju poljskih medijev obrnil na Mednarodno odbojkarsko zvezo (FIVB), kjer bodo poskušali zaščititi lastne interese in izterjati odškodnino, ki jim po njihovem mnenju pripada.Štern je bil sicer do prekinitve sodelovanja najbolj učinkoviti odbojkar Bydgoszcza, 31. januarja pa je prestopil k turškemu Halkbanku.