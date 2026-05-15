Slovenec na vrhu organizacije športa za vse

Janez Sodržnik je bil izvoljen za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse (Tafisa), bil je tudi edini kandidat na kongresu v Pragi. Sodržnik, nekdanji podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji dve leti predsednik Športne unije Slovenije (Šus) in dolgoletni športni funkcionar.

Poleti 2022 je Sodržnik na kongresu v Portorožu prvič kandidiral za predsednika Tafise. Na kongresu je kandidaturo umaknil, predsednik je potem postal Nemec Wolfgang Baumann. Sodržnik pa je odtlej v zboru direktorjev Tafise, sprejel je funkcijo zakladnika za mandat 2022 - 2026. Zanimivo je, da so bile tokratne volitve Tafise na Češkem prav na njegov rojstni dan, rojen je bil leta 1964.

»Tafisa ni zgolj organizacija, temveč globalno gibanje ljudi, ki verjamejo, da šport pripada vsem. Verjamem v moč naše skupnosti in v to, da lahko skupaj še naprej krepimo vlogo športa za vse ter skozi gibanje, sodelovanje in povezovanje prispevamo k boljši družbi po vsem svetu,« je ob izvolitvi poudaril Sodržnik.

Tafisa, vodilna svetovna organizacija na področju športa za vse, je bila ustanovljena leta 1991 v Franciji. Glavna področja njenega delovanja so mednarodno zastopanje interesov športa za vse, zagotavljanje in usklajevanje programov in dogodkov športa za vse, zagotavljanje okolja za mreženje in nastajanje platform za prenos izkušenj ter podporo razvoju članic.

Članice so tako vladne kot nevladne organizacije, vključno z nacionalnimi in mednarodnimi športnimi zvezami in zvezami na področju športa za vse, nacionalni olimpijski komiteji, ministrstva za zdravje, kulturo, šolstvo, šport, mesta in občine ter različne izobraževalne ustanove.

Sodržnik je tudi član urada razširjenega delnega sporazuma o športu Sveta Evrope. Na lokalni ravni že več kot 30 let vodi Športno zvezo Ljubljane, med drugim je deloval pri hokejskem in nogometnem klubu Olimpija pa tudi kot začasni krizni predsednik Hokejske zveze Slovenije v času finančnih težav leta 2008.