Slovenija bo bron lovila proti Finski, Francija po štirih nizih v finale

Slovenska odbojkarska reprezentanca je dobila tekmeca v boju za bronasto kolajno na evropskem prvenstvu. To bo Finska, ki je v drugem polfinalu v Milanu morala priznati premoč Franciji z 1:3.

Francozi so dvoboj odprli prepričljivo in prvi niz dobili s 25:17, Finci pa se niso predali ter z 25:18 izenačili. Nadaljevanje je nato pripadlo favorizirani Franciji, ki je tretji niz dobila s 25:18, četrtega pa s 25:15 in si zagotovila nastop v velikem finalu.

Tam jo čaka Poljska, ki je pred tem s 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) ustavila Slovenijo.

Finci na poti do polfinala šokirali Italijo

Slovence tako za konec prvenstva čaka največje presenečenje turnirja. Finska je v četrtfinalu v Torinu po petih nizih izločila svetovno prvakinjo Italijo in se med najboljše štiri reprezentance Evrope uvrstila šele drugič v zgodovini.

Finci so Italijane premagali s 3:2, odločilni niz pa dobili s 15:13. S tem so se v polfinale evropskega prvenstva vrnili po 19 letih.

Da lahko povzročijo težave tudi največjim, so pokazali že pred letom dni na svetovnem prvenstvu, ko so Francijo premagali s 3:2. Tokrat so se dvakratni olimpijski prvaki oddolžili in jim zaprli pot v finale.

Slovenija bo branila bron

Slovenci bodo proti Finski lovili že peto kolajno na evropskih prvenstvih. V letih 2015, 2019 in 2021 so bili srebrni, pred tremi leti pa so osvojili bron.

Po polfinalnem porazu proti Poljski je Klemen Čebulj poudaril, da bodo morali razočaranje čim prej odmisliti in se osredotočiti na zadnjo tekmo prvenstva.

Tekma za bron med Slovenijo in Finsko bo v soboto ob 17. uri v milanskem Unipol Forumu, veliki finale med Francijo in Poljsko pa bo na sporedu ob 21. uri.