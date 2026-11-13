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Drugo

Slovenija dobila asa iz Kalifornije: že hitrejši od državnih rekordov

Andrew Herman, 22-letni plavalec slovenskih korenin iz Kalifornije, bo decembra v Pekingu prvič nastopil v slovenskih barvah.
Andrew Herman je marca na prvenstvu U SPORTS zmagal na 50 in 100 metrov hrbtno, njegova časa pa sta že hitrejša od veljavnih slovenskih rekordov. FOTO: Andrew Herman
Galerija
Andrew Herman je marca na prvenstvu U SPORTS zmagal na 50 in 100 metrov hrbtno, njegova časa pa sta že hitrejša od veljavnih slovenskih rekordov. FOTO: Andrew Herman
B. P.
13. 11. 2026 | 12:52
13. 11. 2026 | 13:20
5:12
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Slovenska plavalna reprezentanca je pred decembrskim svetovnim prvenstvom v Pekingu dobila zanimivo okrepitev. V slovenskih barvah bo namreč prvič nastopil 22-letni Andrew Herman, specialist za hrbtno plavanje, ki se je rodil v Kaliforniji.

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Herman, ki ima po mamini strani slovenske korenine, je slovensko državljanstvo pridobil aprila letos. Trenutno študira na Univerzi v Torontu, na marčevskem prvenstvu U SPORTS je v 25-metrskem bazenu zmagal na 50 metrov hrbtno s časom 23,31 in na 100 metrov hrbtno s časom 50,56. V obeh disciplinah je postavil rekord prvenstva, ob koncu sezone pa je bil izbran za najboljšega plavalca tekmovanja.

Oba njegova časa sta že hitrejša od veljavnih slovenskih rekordov. Jernej Godec je leta 2009 na 50 metrov hrbtno plaval 23,53, Robert Žbogar pa je leta 2015 slovenski rekord na 100 metrov postavil pri 52,26.

Herman se je že preizkusil tudi v konkurenci najboljših plavalcev na svetu. Oktobra 2025 je na postaji svetovnega pokala v Torontu na 50 metrov hrbtno s časom 23,82 zasedel 12. mesto med 44 tekmovalci. Marca je bil ob univerzitetnem naslovu v isti disciplini več kot pol sekunde hitrejši.

Od dedkovih prvih slovenskih besed do reprezentance

Herman se je rodil 6. julija 2004 v Redondo Beachu v Kaliforniji. Slovenijo je prvič obiskal pri petnajstih letih, z mamo in dedkom pa je največ časa preživel v Celju in pri sorodnikih v Dramljah.

Slovensko plat svoje družinske zgodbe je začel sicer spoznavati že precej prej.

»Ko sem bil majhen, me je dedek učil šteti po slovensko in reči dobro jutro in lahko noč. Za božič in veliko noč smo doma vedno jedli palačinke, v Sloveniji pa sta me najbolj navdušili potica in kremšnita,« se spominja Herman.

Z dedkom, ki je v mladosti tekmoval v alpskem smučanju, se je med obiskom Slovenije odpravil tudi v hribe.

Herman ima slovenske korenine po mamini strani, njegov dedek pa je bil rojen v Celju. Slovenijo je prvič obiskal pri petnajstih letih. FOTO: Andrew Herman
Herman ima slovenske korenine po mamini strani, njegov dedek pa je bil rojen v Celju. Slovenijo je prvič obiskal pri petnajstih letih. FOTO: Andrew Herman

Kot pravi sam, plava, odkar je prvič odprl oči. V bazen ga je že zgodaj pripeljala mama Mojca Čater, ki je za Kanado nastopila na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu in na 200 metrov delfin osvojila deveto mesto. Herman jo šteje med ljudi, ki so najbolj vplivali na njegovo kariero.

Danes trenira v ekipi Univerze v Torontu, kjer študira kineziologijo. Pravi, da znanje s predavanj uporablja tudi pri svojem treningu. Pred prihodom v Toronto je plaval za Swim Torrance v Kaliforniji.

»Zame je nastopanje za Slovenijo priložnost, da plavalno kariero povežem z družinskimi koreninami. Velik del življenja sem tekmoval v Severni Ameriki, zato sem si res želel zastopati državo, ki ima tako pomembno mesto v zgodbi moje družine,« pravi Herman.

Andrew Herman prihaja iz športne družine. Njegova mama Mojca Čater je za Kanado nastopila na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu in na 200 metrov delfin osvojila deveto mesto. FOTO: Christian Bender
Andrew Herman prihaja iz športne družine. Njegova mama Mojca Čater je za Kanado nastopila na olimpijskih igrah leta 1988 v Seulu in na 200 metrov delfin osvojila deveto mesto. FOTO: Christian Bender

Od ogleda olimpijskega nastopa Neže Klančar do cilja v Los Angelesu

Prvi veliki nastop v slovenskih barvah ga čaka že čez nekaj tednov. Svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih bo od 1. do 6. decembra v Pekingu, Herman pa se zelo veseli tako nastopa kot priložnosti, da tudi sam postane del slovenske reprezentance.

Tudi zato, ker mu je bila na športni poti velik vzor prav Neža Klančar. V spomin se mu je najbolj vtisnil njen nastop na 50 metrov prosto na olimpijskih igrah v Parizu, ki ga je spremljal po televiziji.

»Kot plavalec sem se zgledoval po njej, zato mi veliko pomeni, da bom zdaj zastopal isto državo,« je dejal.

Prvi nastop v slovenskih barvah ga čaka že decembra na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Pekingu, dolgoročno pa meri tudi na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. FOTO: Seyran Mammadov
Prvi nastop v slovenskih barvah ga čaka že decembra na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Pekingu, dolgoročno pa meri tudi na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. FOTO: Seyran Mammadov

Peking pa naj bi bil le začetek. Med njegovimi dolgoročnimi cilji so nastopi na evropskih in svetovnih prvenstvih, predvsem pa olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, le nekaj deset kilometrov od kraja, kjer je odraščal.

»Veselim se, da bom spoznal slovenske plavalce in navijače, tekmoval v slovenskih barvah in, upam, da poskrbel, da boste ponosni. Gremo, Slovenija!«

Novega člana reprezentance je pozdravil tudi slovenski selektor Tomaž Torkar.

»Andrew je hrbtaš svetovnega razreda v kratkem bazenu in pomembna okrepitev moške ekipe. Veselimo se, da ga bomo kmalu videli v slovenskem dresu. S takšnim plavalcem verjamem, da lahko še dodatno dvignemo raven plavanja v Sloveniji in na velikih tekmovanjih napadamo še višje uvrstitve tudi v moški konkurenci,« je dejal Torkar.

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plavanjeNeža Klančarolimpijske igreslovenska reprezentancaAndrew HermanTomaž TorkarMojca ČaterJernej GodecRobert ŽbogarUniverza v TorontuKalifornijaPeking

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