Slovenija gre naprej, na Filipinih bo (vsaj) še enkrat igrala Zdravljica

Slovenski odbojkarji v Manili še niso rekli zadnje besede, zgodbo na svetovnem prvenstvu bodo po zmagi s 3:1 nad Nemčijo nadaljevali v osmini finala. V napovedi peklenskega boja se niso zmotili, tekma se je prelomila v tretjem nizu, ki je z 31:29 pripadel Slovencem. Z zmago so osvojili drugo mesto v skupini E in se uvrstili v izločilne boje, v osmini finala jih v ponedeljek čakajo odbojkarji ZDA, ki so na poti do zmage v skupini D oddali le niz.

Po sili razmer premešana igralska zasedba Fabia Solija dokazuje, da ima zmagovalni karakter, četudi se po kakovosti posameznikov težko meri z reprezentancami minulih sezon. Vsako poletje v odbojki je zgodba zase, letošnja slovenska se v skupinskem delu svetovnega prvenstva še ni iztekla. Napredovanje v osmino finala je bilo prigarano in tudi zasluženo, nemške odbojkarje so na svetovnih prvenstvih premagali še tretjič zapored.

FOTO: Volleyballworld

Tekmo so Slovenci začeli bolje kot proti Bolgarom, nato so Nemci s hitrim tempom in udarci blokerjev pokazali telesne vrline, v slovenski igri je šepal sprejem servisa, zato igra v napadu ni bila tekoča. Točke sta reševala korektorja Nik Mujanović in Tonček Štern, servisi so bili premalo agresivni (ali pa so končali v mreži), da bi Nemce spravili v resnejše težave, a so z izkušnjami v končnici niza izvlekli zmago. »Cela tekma je bila za nas zelo težka, telesno naporna, vedeli smo, kakšne vrline ima Nemčija. Uvod v tekmo je bil kar dober, v drugem nas je nekaj minut 'teme' drago stalo. Pogovarjali smo se o tem, da ne smemo dopustiti, da se odlepijo, ker jih bo težko ujeti,« je Tonček v prvem odzivu za nacionalno televizijo obrazložil slovenski mrk v drugem nizu, ko so se Nemci sprehodili do zmage.

98:97 je bilo končno razmerje v doseženih točkah za las v korist Slovenije

Ujeli šest zaključnih žog

FOTO: Volleyballworld

Sledila je predstava za nevtralne ljubitelje odbojke, s številnimi menjavami v vodstvu, lepimi potezami in tudi napakami na obeh straneh. V končnici so Slovenci ubranili šest nemških zaključnih žog, ob kratki diagonali razpoloženega Žige Šterna so imeli zvrhano mero sreče, črto je žoga »prijela« za milimeter, po bloku Alena Pajenka se jim je s hrbtov odvalilo veliko breme. Tretji niz je šel z 31:29 v slovensko korist, a nemški odpor še ni bil zlomljen. Dvakrat so v četrtem Slovenci povedli za šest točk, pa vseeno trepetali do konca, zadnji žebelj v krsto so si s servisom v mreži za 25:22 zabili kar Nemci sami.

»Borili smo se, to je gotovo, manjkala pa je kakovost v naši igri. Še boljši bomo morali biti, v vseh elementih igre moramo dvigniti raven, če želimo v osmini finala konkurirati Američanom,« je proti izločilnim bojem že pogledal prosti igralec Jani Kovačič. Nekaj napak je pripisal tudi na svoj račun, a na koncu šteje rezultat, vtis bo kmalu pozabljen.

FOTO: Volleyballworld

V zdesetkanem slovenskem moštvu manjkajo prvi trije sprejemalci, ob Klemnu Čebulju in Roku Možiču je med gledalci še vedno tudi kapetan Tine Urnaut, reprezentanca pa se bori naprej. Zdaj jih čaka pet dni zasluženega odmora in temeljite priprave na nasprotnika, v boju za četrtfinale bodo Združene države Amerike v vlogi velikega favorita. »Verjamem, da še nismo rekli zadnje na tem prvenstvu,« Žiga Štern, s 16 točkami drugi najboljši v slovenski vrsti, optimistično pogleduje k ponedeljkovi osmini finala.