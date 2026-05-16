Slovenija ima mladinsko evropsko prvakinjo

Slovenija ima novo mladinsko evropsko prvakinjo v strelstvu. Na prvenstvu stare celine v streljanju z malokalibrskim orožjem v Osijeku je s pištolo na 25 metrov v vsem sijaju zablestela Eva Vodopivec.

V kvalifikacijah je bila Vodopivčeva še šesta, v velikem finalu pa je bila med vsemi osmimi tekmovalkami najbolj zbrana in natančna. Komaj 18-letna slovenska strelka si je z zlato kolajno podarila najlepše darilo za 19. rojstni dan, ki ga bo praznovala 1. junija.

Vodopivčevi sta družbo na zmagovalnem odru delali Rusinji Valerija Ganakova in Aliaksandra Pijatrova. To je bilo že drugo odličje za naše zastopstvo na tem evropskem prvenstvu, potem ko se je Maksimilijan Žarić med mladinci v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov izkazal z drugim mestom.