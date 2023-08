Slovenija je v Mariboru ugnala še Kamerun

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v pripravljalnem dvoboju pred evropskim prvenstvom v Bolgariji danes premagala Kamerun s 3:2 (17, -21, -18, 20, 12). Dvojček pripravljalnih tekem v Mariboru je končala z dvema zmagama. V četrtek je premagala Egipt s 3:1. Na tej tekmi je zadnjič v dresu Slovenije nastopil Mitja Gasparini.

Danes je selektor Gheorghe Cretu ponudil priložnost predvsem tistemu delu ekipe, ki proti Egiptu ni bil v prvi postavi. Med drugim ni mogel računati na Dejana Vinčića, ki se je poškodoval na tekmi z Egiptom. V uvodnem nizu je pomlajena slovenska zasedba zmagala zanesljivo in Kamerun pustila pri 17 točkah. Toda afriški tekmeci so se vrnili v igro. V drugem nizu sta bili ekipi dokaj izenačeni, a so imeli gostje vseskozi rahlo pobudo. Slovenija je bila nazadnje blizu pri 17:20, Kamerun pa je nato dobil niz.

Še bolj prepričljiv je bil v tretjem; gostiteljem so takrat Kamerunci vrnili z mero iz prvega niza in brez težav prišli do vodstva na tekmi. Zato pa je bil četrti niz spet slovenski; po vodstvu 14:9 in 22:16 je Slovenija izenačila in pripeljala tekmo do odločilnega petega niza.

Tudi ta je bil dolgo izenačen, a so si Slovenci prvi priigrali dve točki naskoka (10:8). V končnici so odigrali zrelo in po vodstvu s 14:12 je že prvo zaključno žogo izkoristil Nik Mujanović, ki je bil s 23 točkami tudi najučinkovitejši v slovenskem moštvu. Enajst jih je dodal Rok Bračko.

Zadnja priprava pred EP čaka Slovenijo na turnirju na Poljskem, kjer bo med 18. in 20. avgustom nastopila v Krakovu proti Poljakom, Italijanom in Francozom.

Odbojkarji Slovenije bodo na EP v prvem delu igrali v Varni v Bolgariji. V predtekmovalni skupni bodo njihovi nasprotniki sogostitelji Bolgari, Hrvati, Finci, Španci in Ukrajinci, slednji bodo 30. avgusta prvi tekmec Slovencev.