Slovenija na Filipine s pomlajeno zasedbo

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo med 12. in 28. septembrom nastopila na svetovnem prvenstvu na Filipinih. Za Slovenijo bo to tretji nastop na SP, v Azijo pa je odpotovala dodobra spremenjena in pomlajena ekipa v primerjavi z nekaj zadnjimi reprezentančnimi uspehi. A po dobrih predstavah v ligi narodov, bodo pričakovanja visoka tudi na SP.

V letošnjo reprezentančno poletje je slovenska moška izbrana vrsta krenila z novim selektorjem, na trenerskem stolčku je Italijan Fabio Soli zamenjal Romuna Gheorgheja Cretuja. Ob tem je precej spremenjena tudi igralska zasedba, manjkajo nekateri nosilci preteklih let. Premor si je med letošnjim poletjem privoščil Klemen Čebulj, Dejan Vinčić pa je zaključil reprezentančno pot. Poznala se bo tudi odsotnost Roka Možiča, ki bo moral zaradi poškodbe kolena izpustiti SP.

Italijanski strateg na slovenski klopi je v Azijo popeljal 14 igralcev. Na seznamu so podajalca Gregor Ropret in Nejc Najdič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, sprejemalci Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko in Luka Marovt ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič.

V skupini z Nemčijo, Bolgarijo in Čilom

»Doma puščamo pomembne igralce te reprezentance in vedno iščeš in pogrešaš stvari, ki jih nimaš. Vseeno pa sem zelo zadovoljen z delom in trudom, ki ga ta ekipa vlaga, in s tem, kako so igralci, še posebej mlajši, napredovali skozi to poletje. To je bil tudi cilj, ki smo si ga zadali,« je pred odhodom v Azijo dejal Soli.

Slovenska reprezentanca bo nastope na letošnjem SP v dvorani Mall of Asia v Pasayu na obrobju Manile začela v soboto ob 15. uri proti Čilu. To bo na papirju najlažji tekmec, saj so Čilenci na svetovni lestvici 27. reprezentanca, Slovenija je sedma.

V okviru skupine E jih nato v ponedeljek ob 11.30 čaka dvoboj z Bolgarijo (16. reprezentanca na svetu), ki je v ligi narodov Slovenijo premagala, za konec pa v sredo, 17. septembra, ob 15. uri še tekma s starimi znanci s SP Nemci. Ta bo na papirju najtežja, saj je Nemčija na jakostni lestvici zgolj mesto za Slovenijo. V izločilne boje se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci. Dvoboji osmine finala se bodo začeli 20. septembra, SP pa se bo s tekmama za medalje končalo 28. septembra.