Slovenija na SP brez Roka Možiča

Ugibanj ni več – slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič bo moral zaradi poškodbe kolena izpustiti nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo 12. septembra začelo na Filipinih.

Naša reprezentanca je pred sklepnim delom priprav na Japonskem ostala brez odličnega sprejemalca Možiča, ki je v prvem delu sezone igral pomembno vlogo v naši zasedbi. Možič, ki se je že od zaključnega turnirja elitne Lige narodov na Kitajskem soočal z bolečinami v kolenu, namreč še ni nared za nastope na najvišji ravni. 23-letni Mariborčan, ki se je v zadnjem mesecu posvečal terapijam in treniral po prilagojenem programu, je sicer do zadnjega upal, da bo slovenski vrsti lahko pomagal tudi na svetovnem prvenstvu.

»V takšnih trenutkih je res težko najti prave besede. Na žalost je vnetje v mojem kolenu še vedno prehudo, da bi bil lahko pravočasno pripravljen na takšen turnir kot je svetovno prvenstvo. Do zadnjega sem srčno upal in si želel, da bo dovolj, a so zdravniki na zadnjem pregledu dejali, da je napredek sicer viden, vendar je tveganje, žal, preveliko. Razočaran sem. Žalosten. Psihično me je trenutno stanje bolj utrudilo kot katerokoli prvenstvo. Razočaranje je toliko večje, ker sem mislil, da bo časa dovolj, a tokrat čas ni bil na moji strani. Tako zelo sem si želel in tako težko sem pričakoval svetovno prvenstvo na Filipinih. S cmokom v grlu bom reprezentanco pozdravil, ko bo odšla na prvenstvo in navijal za fante pred televizijskimi zasloni,« so iz Odbojkarske zveze Slovenije poslali razmišljanje nesrečnega reprezentanta.

Slovenska izbrana vrsta bo v Osako sicer odpotovala že danes zvečer.