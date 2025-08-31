  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Slovenija na SP brez Roka Možiča

    Poškodba kolena našega odličnega 23-letnega odbojkarja je prehuda, zato danes zvečer s soigralci ne bo mogel odpotovati na zadnje priprave in nato SP.
    Roka Možiča tokrat na bo na velikem tekmovanju. FOTO: Anže Malovrh/STA
    Roka Možiča tokrat na bo na velikem tekmovanju. FOTO: Anže Malovrh/STA
    S. U.
    31. 8. 2025 | 17:38
    31. 8. 2025 | 17:38
    2:12
    A+A-

    Ugibanj ni več – slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič bo moral zaradi poškodbe kolena izpustiti nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo 12. septembra začelo na Filipinih.

    Naša reprezentanca je pred sklepnim delom priprav na Japonskem ostala brez odličnega sprejemalca Možiča, ki je v prvem delu sezone igral pomembno vlogo v naši zasedbi. Možič, ki se je že od zaključnega turnirja elitne Lige narodov na Kitajskem soočal z bolečinami v kolenu, namreč še ni nared za nastope na najvišji ravni. 23-letni Mariborčan, ki se je v zadnjem mesecu posvečal terapijam in treniral po prilagojenem programu, je sicer do zadnjega upal, da bo slovenski vrsti lahko pomagal tudi na svetovnem prvenstvu.

    »V takšnih trenutkih je res težko najti prave besede. Na žalost je vnetje v mojem kolenu še vedno prehudo, da bi bil lahko pravočasno pripravljen na takšen turnir kot je svetovno prvenstvo. Do zadnjega sem srčno upal in si želel, da bo dovolj, a so zdravniki na zadnjem pregledu dejali, da je napredek sicer viden, vendar je tveganje, žal, preveliko. Razočaran sem. Žalosten. Psihično me je trenutno stanje bolj utrudilo kot katerokoli prvenstvo. Razočaranje je toliko večje, ker sem mislil, da bo časa dovolj, a tokrat čas ni bil na moji strani. Tako zelo sem si želel in tako težko sem pričakoval svetovno prvenstvo na Filipinih. S cmokom v grlu bom reprezentanco pozdravil, ko bo odšla na prvenstvo in navijal za fante pred televizijskimi zasloni,« so iz Odbojkarske zveze Slovenije poslali razmišljanje nesrečnega reprezentanta.

    Slovenska izbrana vrsta bo v Osako sicer odpotovala že danes zvečer.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

    Zdravniška služba bi Možiča pustila doma, a o tem ne želi niti slišati

    Slovenska odbojkarska reprezentanca zaključuje drugi del priprav, preden se bo podala na Japonsko in nato na Filipine, kjer jo septembra čaka SP.
    28. 8. 2025 | 17:03
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Priprave na SP

    Slovenci bijejo bitko s časom, možnosti Možiča so 50-50

    Stanje Roka Možiča ni dobro, koleno ga še vedno ovira, zato ni gotovo, da bo nastopil na svetovnem prvenstvu, pojasnjuje selektor Fabio Soli.
    Nejc Grilc 21. 8. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    30. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Minister za vzgojo in izobraževanje

    Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    odbojka Rok Možič slovenska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki

    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Slovenija na SP brez Roka Možiča

    Poškodba kolena našega odličnega 23-letnega odbojkarja je prehuda, zato danes zvečer s soigralci ne bo mogel odpotovati na zadnje priprave in nato SP.
    31. 8. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska in Indija

    Sta zmaj in slon lahko prijatelja?

    Glavna motivacija za otoplitev odnosov med azijskima silama so le deloma carine.
    Zorana Baković 31. 8. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napetosti

    Von der Leyen: Putin se ni spremenil, je plenilec

    Medtem ko Putin na Kitajskem krepi zavezništva proti Zahodu, Evropska unija na poljsko-beloruski meji z obljubami o milijardah utrjuje svojo obrambo.
    31. 8. 2025 | 16:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vipava z okolico

    Kjer je imel vinograd tudi Leonardo da Vinci

    Veliko tujih gostov pride na Vipavsko zaradi pokušine vin, kar ni čudno, saj je tamkaj vzgajal trto že eden največjih umetnikov in znanstvenikov.
    Grega Kališnik 31. 8. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sanacija plazu

    Sandi Curk: Lokalna cesta Hruševje-Sajevče-Rakulik bo zvečer odprta

    Odprtje bodo omogočili ukrepi na plazu, ki se je sprožil ob petkovih obilnih padavinah v jugozahodni Sloveniji.
    31. 8. 2025 | 15:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napetosti

    Von der Leyen: Putin se ni spremenil, je plenilec

    Medtem ko Putin na Kitajskem krepi zavezništva proti Zahodu, Evropska unija na poljsko-beloruski meji z obljubami o milijardah utrjuje svojo obrambo.
    31. 8. 2025 | 16:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vipava z okolico

    Kjer je imel vinograd tudi Leonardo da Vinci

    Veliko tujih gostov pride na Vipavsko zaradi pokušine vin, kar ni čudno, saj je tamkaj vzgajal trto že eden največjih umetnikov in znanstvenikov.
    Grega Kališnik 31. 8. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sanacija plazu

    Sandi Curk: Lokalna cesta Hruševje-Sajevče-Rakulik bo zvečer odprta

    Odprtje bodo omogočili ukrepi na plazu, ki se je sprožil ob petkovih obilnih padavinah v jugozahodni Sloveniji.
    31. 8. 2025 | 15:55
    Preberite več
