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Drugo

Slovenske odbojkarice spet navdušile, padle so tudi Madžarke

Slovenske odbojkarice so se na EP v odbojki v Carigradu pomerile z Madžarkami in jih brez težav premagale s 3:0 v nizih.
FOTO: Aleš Oblak
Galerija
FOTO: Aleš Oblak
M. Ru., STA
28. 8. 2026 | 16:41
28. 8. 2026 | 16:47
1:43
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Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Turčiji še tretjič zmagala. Na zadnji tekmi predtekmovalne skupine A je s 3:0 (21, 19, 16) premagala Madžarsko ter si s tem zagotovila tretje mesto in mirno čaka na svoje tekmice v osmini finala, ki bodo znane po tekmi med Nizozemsko in Azerbajdžanom.

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Statistika je na strani Slovenk, toda selektor Orefice opozarja

Izbranke Alessandra Oreficeja v igri niso blestele, v to jih neprepričljive in nemotivirane Madžarke, ki so prvenstvo končale brez zmage, niti niso prisilile. Vodile so le na začetku tekme. Pri izidu 5:9 je Orefice zahteval odmor, malo povišal glas, kar je pozitivno vplivalo na igralke.

Hitro so vzpostavile ravnotežje, tekmice ujele, nato pa prevzele pobudo in zanesljivo dobile prvi niz. V drugem nato tovrstnih težav ni bilo, čeprav je selektor ob koncu v igro poslal tudi rezervistki Polono Frelih in Žano Godec, na servis pa tudi Izo Koren in Pio Cvijić.

V tretjem nizu je Orefice s klopi potegnil še ostale rezervistke, ki pa z bledimi Madžarkami niso imele težkega dela. Zmaga Slovenk je bila že šesta v uradnih medsebojnih tekmah z Madžarkami, ki so na šestih tekmah osvojile vsega en niz.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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