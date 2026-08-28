Slovenske odbojkarice spet navdušile, padle so tudi Madžarke

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Turčiji še tretjič zmagala. Na zadnji tekmi predtekmovalne skupine A je s 3:0 (21, 19, 16) premagala Madžarsko ter si s tem zagotovila tretje mesto in mirno čaka na svoje tekmice v osmini finala, ki bodo znane po tekmi med Nizozemsko in Azerbajdžanom.

Izbranke Alessandra Oreficeja v igri niso blestele, v to jih neprepričljive in nemotivirane Madžarke, ki so prvenstvo končale brez zmage, niti niso prisilile. Vodile so le na začetku tekme. Pri izidu 5:9 je Orefice zahteval odmor, malo povišal glas, kar je pozitivno vplivalo na igralke.

Hitro so vzpostavile ravnotežje, tekmice ujele, nato pa prevzele pobudo in zanesljivo dobile prvi niz. V drugem nato tovrstnih težav ni bilo, čeprav je selektor ob koncu v igro poslal tudi rezervistki Polono Frelih in Žano Godec, na servis pa tudi Izo Koren in Pio Cvijić.

V tretjem nizu je Orefice s klopi potegnil še ostale rezervistke, ki pa z bledimi Madžarkami niso imele težkega dela. Zmaga Slovenk je bila že šesta v uradnih medsebojnih tekmah z Madžarkami, ki so na šestih tekmah osvojile vsega en niz.