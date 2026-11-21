Slovenska ženska teniška reprezentanca je proti Indonezijkam že po treh velenjskih nastopih, dveh v petek in prvem danes, uresničila cilj o obstanku v elitni svetovni skupini pokala Billie Jean King ter uvrstitvi v pomladno kvalifikacijsko sito za finalni turnir, ki bo septembra prihodnje leto na Kitajskem.

Po dveh prepričljivih posamičnih zmagah Dalile Jakupović in Tamare Zidanšek se je drugi dan prireditve v Beli dvorani ob Velenjskem jezeru odrezala še naša dvojica Nika Radišić-Andreja Klepač (3:6, 6:1, 6:3) in tako ob skupnem izidu s 3:0 reprezentanci priigrala vizum pomladnega nadaljevanja v svetovni skupini. Tak uspeh so slovenske teniške igralke dosegle že četrtič v zadnjih petih letih, seveda pa najbolj v spominu ostaja sezona 2023 z zelo odmevnim nastopom na prestižnem finalnem turnirju v Sevilli, ki so naše reprezentantke sklenile med štirimi najboljšimi na svetu.

Po tej velenjski zmagi so med 15 izbranimi reprezentancami, prihajajoči žreb bo v naslednjih tednih razkril, s kom se bodo pomerile – doma ali na tujem – aprila prihodnje leto in takrat poskusile ponoviti omenjeni podvig izpred treh let.