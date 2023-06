Slovenija proti veliki Braziliji lahko pridobi ogromno

Slovenska odbojkarska reprezentanca zaenkrat v ligi narodov igra izvrstno, na sedmih tekmah so šestkrat slavili, premagala jih je le Bolgarija na turnirju na Japonskem. Na drugem (od treh) turnirjev prestižne lige narodov, ki poteka v Parizu, so Slovenci zaenkrat še neporaženi. Premagali so Argentino (3:1), Kanado (3:0) in Kubo (3:1).

Za konec jih čaka še najtrši oreh - odbojkarji Brazilije. Nazadnje so se Slovenci z njimi pomerili v tekmi za bron na svetovnem prvenstvu, kjer so bili na koncu boljši Brazilci. Tokrat Slovenci v dvoboj vstopajo samozavestno in neobremenjeno, pa čeprav se zavedajo kaj jim tekma prinaša. Z zmago nad Brazilci bi bili z eno nogo že na zaključnem turnirju v Gdansku, kamor se uvrsti prvih sedem ekip in gostiteljica Poljska.

Po zmagi nad Kubo, ki je bila trdo prigarana, so bili v slovenskem taboru zelo zadovoljni. "Z različnih vidikov je bila ta tekma za nas zelo pomembna. Na eni strani zaradi serij zaporednih servisov, ki so nam uspele, po drugi strani, ker smo mentalno zdržali in vedeli, da lahko osvojimo vse tri točke. V prvem nizu smo se borili sami s sabo, saj nam servis ni stekel, a smo kljub temu vodili. A vse se dogaja tako zelo hitro. En igralec pride na servis in vse se spremeni. A vedeli smo, da imamo kakovost, da lahko v vsakem trenutku obrnemo potek tekme v svojo korist. Bili smo pripravljeni, dobro smo igrali v obrambi in zelo sem vesel, da so fantje v najpomembnejših trenutkih ostali zbrani in da so pokazali vse to, kar smo do zdaj ustvarjali," je tekmo ocenil selektor Gheorghe Cretu.

Načet gleženj Možiča razlog za skrb v slovenskem taboru

Klemen Čebulj je na mestu korektorja uspešno zamenjal poškodovanega Tončka Šterna. FOTO: VolleyballWorld

Proti še boljšim Brazilcem napak ne bo smelo biti, skrbi pa poškodba gležnja Roka Možiča, s 113 točkami najboljšega slovenskega posameznika na dosedanjih tekmah lige narodov. Možič naj bi stisnil zobe in odigral tudi tekmo z Brazilijo, na njej pa zagotovo še ne bo poškodovanega korektorja Tončka Šterna.

Slovenci na današnji tekmi (16:30) lahko veliko pridobijo z zmago, tudi s porazom pa si ne bi zaprli vrat na zaključni turnir. Čaka jih namreč še tretji od uvodnih turnirjev, odigrali ga bodo na Filipinih, tam pa bodo njihove nasprotnice Kitajska, Italija, Poljska in Nizozemska.